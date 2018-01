Filmes na TV

Planeta dos Macacos – A Origem

Rise Of The Planet Of The Apes. (Eua, 2011.) Dir. de Rupert Wyatt, com James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Andy Serkis.

James Franco faz cientista que busca a cura para a doença de Alzheimer, da qual estás sofrendo seu pai. Quando o laboratório é fechado, ele leva o chimpanzé que serve de cobaias para casa, mas César tem de ir para uma instiotuição onde sofre maus tratos e... A reinvenção do clássico de Franklin J. Schaffner, sobre os origens do planeta dos macacos, começa muito bem antes que a reação de César à violência dê origem a um banho de sangue que joga a aventura nos limites do terror. Os efeitos, de qualquer maneiras, impressionam e Andy Serkis é sempre genial na arte de interpretar por ‘motion capture’. Logo na sequência, às 22hn45, a emissora vai exibir Planeta dos Macacos – O Confronto, e sob a direção de Matt Reeves a nova série teve um upgrade e ficou bem forte, de novo.

FOX, 21 H. Reprise, Colorido, 105 Min.

VEJA TAMBÉM

Era o Hotel Cambridge

(Brasil, 2016.) Dir. De Eliane Caffé, Com José Dumont, Suely Franco.

Uma ocupação no Centro de São Paulo vira discussão não só sobre o problema da moradia, mas sobre o cinema. Um dos grandes filmes, e não somente brasileiros, do ano. As cenas de Suely Franco e Zé Dumont tocam o sublime.

Telecine Cult, 18H15. Inédito, Colorido, 99 Min.

Rogue One – Uma História Star Wars

Rogue One. (Eua, 2016.) Dir. de Gareth Edwards, com Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, John Boyega.

Uma aventura à margem da série. Jyn une-se aos rebeldes para roubar os planos da Estrela da Morte. Grande diversão.

Telecine Premium, 22 H. Reprise, Colorido, 133 min.

Streaming

DRAMA

O Amor é Estranho

Mostra as dificuldades na vida de um casal de dois homens idosos que precisam lidar com preconceitos e problemas financeiros. Delicado, belo e com uma discussão importante.

ITUNES, 2015, 94 min.

ROMANCE

Diário de Uma Paixão

Baseado em um livro de Nicholas Sparks, acompanha a vida do belo casal Noah e Allie, jovens e apaixonados, mas que fogem das regras e anseios de suas famílias.

Google Play, 2004, 121 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

O Maravilhoso Agora

Um rapaz despreocupado com a vida se apaixona por uma garota solitária e apaixonada por quadrinhos. Diverte.

Telecine Play, 2013, 92 min.

DVD

Comédia que resgata o espírito natalino. Cary Grant faz anjo que vem ajudar o pastor David Niven e sua mulher, Loretta Young, a construir uma igreja, mas Niven desconfia que ele está tentando lhe tomar a esposa. Parece tolo, mas possui um charme todo especial.

Crianças

BIOGRAFIA

Rainha de Katwe

Produção da Disney realizada pela indiana Mira Nair. Conta a história de Phiona Mutesi, garota nascida pobre, no interior de Uganda, e que adquiriu reconhecimento como enxadrista.

Telecine Pipoca, 13H45. Colorido, 124 min.