Uma Secretária de Futuro

Working Girl. (Eua, 1988.) Dir. de Mike Nichols, com Harrison Ford, Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Alec Baldwin.

Melanie Griffith, nos seus áureos tempos de estrela, faz secretária ambiciosa que tenta fechar acordo para impressionar seu chefe. Ela ganha ajuda, e se apaixona pelo homem que a apoia. Mas, cuidado!, Sigourney Weaver faz uma vilã bem maldosa. Sigourney, por sinal, foi indicada para o Oscar de coadjuvante, mas não levou e o único prêmio da Academia que o filme obteve foi para a canção Let the River Run, de Carly Simon. O diretor Nichols, grande nome do teatro e do cinema, gostava de alternar obras de grande ambição – e diversas fizeram história em Hollywood: Quem Tem Medo de Virginia Woolf?, A Primeira Noite de Um Homem, Ânsia de Amar, etc –, com outras que você podia até se perguntar por que ele estava fazendo. Essa, por exemplo – só podia ser pelo prazer de trabalhar com os atores, cada um melhor que o outro. O agora maldito Kevin Spacey tem um pequeno papel.

Telecine Cult, 15H25. Reprise, Colorido, 113 min.

Nina

(Brasil, 2004.) Dir. de Heitor Dhalia, com Guta Stresser, Myrian Muniz, Sabrina Greve, Selton Mello.

A versão do diretor para Crime e Castigo, em clima absolutamente dark. Myrian Muniz inferniza tanto a vida de Nina/Guta Strasser que a garota... Prêmios em Moscou e Nova York.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 85 min.

O Convite ao Prazer

(Brasil, 1980.) Dir. de Walter Hugo Khouri,. com Roberto Maya, Serafim Gonzalez, Sandra Bréa, Kate Lyra.

Khouri e seu tema da transcendência na degradação. Dentista de classe média passa a frequentar o ‘castelo’ de amigo rico. A vida de orgias reflete-se no casamento.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 111 min.

John Wick: Um Novo Dia Para Matar

Sequência da nova franquia de Keanu Reeves, Um Novo Dia Para Matar mostra Wick após a vingança pela morte de seu cachorro.

ITUNES, 2017, 122 min.

Em Busca do Vale Encantado

Um pequeno brontossauro perde os pais em um terremoto e, para sobreviver, se une a outros dinossauros órfãos. Clássica animação dos anos 1980.

NETFLIX, 1988, 68 min.

Um Brinde à Vida

Acompanha a vida de três mulheres que sobreviveram ao Holocausto e que se reencontram para curtir as coisas boas e simples da vida.

Telecine Play, 2014, 104 min

Matheus Mans

Bruce Willis, sempre duro de matar, enfrenta a gangue de Jason Momoa – o Aquaman de Liga da Justiça –, que sequestrou seu cão de estimação e agora exige que ele lhe preste um serviço, para não matar o animal. Um thriller como o público de Bruce gosta.

Enrolados

A conhecida história de Rapunzel. Fugitivo do rei encontra na floresta a torre em que vive garota com os cabelos mais longos do mundo. As heroínas da Disney se empoderam.

Telecine Fun, 20H10. Colorido,100 min.