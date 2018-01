Filmes

Boi Neon

(Brasil, 2016.) Dir. de Gabriel Mascaro, com Juliano Cazarré, Maeve Jinkins, Vinicius de Oliveira.

Na edição de ontem, ao destacar as belas qualidades de Corpo Elétrico – que estreava no Canal Brasil –, o Estado estabeleceu similaridades entre o longa de Marcelo Caetano e o de Gabriel Mascaro – que passa hoje no canal brasileiro. Há um mundo que se transforma em Boi Neon. O universo das vaquejadas e o vaqueiro que quer ser estilista no Polo de Confecções do Agreste. A mulher que dirige caminhão. Um e outro subvertem papéis tradicionalmente atribuídos a seus gêneros, mas ele não deixa por isso de ser macho nem ela feminina. O diretor Mascaro filma bem, cria cenas ousadas de sexo. E seu elenco é ótimo – Juliano Cazarré, Maeve Jinkins, dos filmes de Kleber Mendonça Filho, Vinicius de Oliveira, que não é mais o garoto de Central do Brasil, mas virou homem, um belo ator. Há força e brasilidade no olhar como Mascaro capta esse Nordeste em transe.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 101 min.

