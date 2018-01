Filmes na TV

Corpo Elétrico

(Brasil, 2017.) Dir. de Marcelo Caetano, com Kelner Macêdo, Ronaldo Serruya, Ana Flávia Cavalcanti, Welket Bunguê.

Talvez a melhor ficção brasileira do ano, o longa de Marcelo Caetano chega rapidamente à TV paga com sua ousada proposta estética. Um olhar sobre a classe trabalhadora de São Paulo, com direito a uma cena que remete ao clássico dos irmãos Lumière sobre a saída da fábrica. Um jovem que vive meio à deriva, mas que radicaliza o hedonismo – o prazer – como modus operandi de sua vida. Para Elias – é seu nome –, o sexo é força vital, libertária e, para aumentar a provocação, o diretor faz com que seu corpo transite entre os gêneros, como motor de desejo. Apesar das diferenças, Marcelo Caetano prossegue com uma discussão, também sobre trabalho, sexualidade e gênero, que já estava em Boi Neon, de Gabriel Mascaro, um dos grandes filmes brasileiros do ano passado. Evitando julgamentos morais, o filme revela um Brasil que os preconceituosos prefeririam ignorar.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 94 min.

Gabriela

(Brasil, 1983.) Dir. de Bruno Barreto, com Marcello Mastroianni, Sonia Braga, Paulo Goulart, Nelson Xavier.

Mastroianni como Nacib, Sonia como a senhora dos temperos no bar Vesúvio... Pode não ser tão bom quanto Dona Flor, mas com certeza tem seu encanto.

Telecine Cult, 20h05. Reprise, colorido, 96 min.

Entrevista com o Vampiro

Interview With The Vampire. (Eua, 1994.) Dir. de Neil Jordan, com Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas.

A produção luxuosa, a sugestão de sexo entre os astros, a adaptação de Anne Rice por Neil Jordan está na base da série True Blood. Vampirismo e (homo)sexualidade.

TCM, 23h42. Reprise, colorido, 122 min.

Streaming

AÇÃO

Assalto ao Poder

Quando um banco é assaltado, as evidências apontam para o dono. No entanto, quando os assaltos continuam, o FBI descobre uma conspiração

Telecine Play, 2016, 105 min.

ANIMAÇÃO

Simpsons - O Filme

Homer Simpson causa um desastre ambiental em Springfield e toda a população da cidade é colocada em quarentena.

Netflix, 2007, 87 min.

DRAMA

O Benfeitor

Na tentativa de reviver seu passado, um rico e excêntrico filantropo, vivido por Richard Gere, acaba interferindo na vida de recém-casados. Roteiro interessante, conta com uma atuação diferente do usual de Gere.

Itunes, 2016, 96 min.

Matheus Mans

DVD

EM RITMO DE FUGA

EUA, 2017.Dir. de Edgar Wright.

O longa mais estiloso do ano traz Ansel Elgort como garoto que serve como motorista de assaltantes. Para silenciar o zumbido que o perturba desde a infância, ele ouve música o tempo todo. Grande elenco (o agora maldito Kevin Spacey, Jamie Foxx), grande trilha. Filmaço.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Pequeno Príncipe

A garota encontra o velho aviador e ele a introduz na magia do Pequeno Príncipe. A versão animada de Mark Osborne toma sua distância, mas é para melhor servir o livro de Saint-Exupéry.

Telecine Pipoca, 11h45. Colorido, 110 min.