Filmes

Os Brutos Também Amam

Shane. (Eua, 1953.) Dir. de George Stevens, com Alan Ladd, Van Heflin, Jean Arthur, Brandon de Wilde, Jack Palance.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 60 e tantos anos, muitos críticos contestaram a obra-prima de Stevens porque seria, ou é, um western psicológico, muito rebuscado para a simplicidade que buscavam no gênero. Esse tipo de abordagem não se faz mais, mas Shane sempre foi polêmico pelo caráter ‘sacrificial’ do herói, que tem a ver com o cristianismo do cineasta. Shane chega ao vale pela montanha, da qual desce para vencer o mal e instaurar a lei e a ordem. Como herói, ele é visto pelos olhos do menino e a sua perda, no final, representará o ingresso de Joey na idade adulta. Em oposição a Shane, e Alan Ladd, Stevens constrói Wilson como seu íncubo – a frieza com que Jack Palance mata é impressionante. Tudo nesse filme resiste ao tempo – o baile, a briga, o duelo final. E, claro, o desespero de Joey gritando pelo mocinho – ‘Shane! Shane!’ É um dos grandes filmes do cinema.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 118 min.

VEJA TAMBÉM

Cidade dos Homens

(Brasil, 2007.) Dir. de Paulo Morelli, com Darlan Cunha, Douglas Silva. Jonathan Haagensen, Camila Monteiro.

Neste Dia da Consciência Negra, ganha especial significado a história de Acerola e Laranjinha, os garotos cuja história está nas origens de Cidade de Deus, clássico de Fernando Meirelles.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, colorido, 110 min.

Branco Sai, Preto Fica

(Brasil, 2015.) Dir. de Adiley Queirós, com Lucas Salgado.

Outra importante contribuição ao debate deste 20 de novembro. Um homem ferido num tiroteio, outro que vem do espaço investigar o caso. Uma rara ficção científica brasileira, e fortemente política.

Canal Brasil, 15h20. Reprise, colorido, 93 min

Programação da TV aberta

Programação da TV fechada

Streaming

NACIONAL

Mais Forte que o Mundo

Conta a história de lutador de UFC José Aldo, que vai de uma pequena cidade no norte do País para o mundo. Direção de Afonso Poyart, com José Loreto e Cléo Pires.

Telecine Play, 2016, 120 min.

JUVENIL

Nerve

Uma garota se inscreve em um desafio virtual. Lá, ela precisa cumprir algumas tarefas enquanto o mundo a acompanha pela internet. Com Emma Roberts e Dave Franco.

Netflix, 2016, 96 min.

ROMANCE

Amor à primeira briga

Madeleine e Arnold são opostos. Água e vinho. No entanto, a falta de perspectiva e dúvidas sobre o futuro os une. Emocionante e conta com uma bela história.

Itunes, 2014, 100 min.

Matheus Mans

DVD

Um Beatle no Paraíso

Ingl., 1969. Dir. de Joseph Mc Grath.

Crianças

ANIMAÇÃO

Moana – Um Mar de Aventuras

Na linhagem das heroínas em poderadas da Disney, Moana ocupa um lugar de destaque. Mas ela tem um guerreiro que a ajuda a desbravar os mares.

Telelecine Pipoca, 15h40. Colorido, 107 min.