Por Um Punhado de Dólares

Per Un Pugno Di Dollari. (Itália, 1964.) Dir. de Sergio Leone, com Clint Eastwood, Gian Maria Volontè, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy.

Pistoleiro chega a cidade da fronteira mexicana. Dois grupos rivais disputam o poder no local e ele finge aderir a um, a outro. Isso acirra a rivalidade e, no limite, Clint Eastwood consegue destruir os dois grupos e instaurar a lei e a ordem no local. O longa que Leone adaptou do clássico Yojimbo, de Akira Kurosawa, é considerado o filme que deu respeitabilidade ao spaghetti western. O diretor subverte códigos narrativos do faroeste de Hollywood – o Estranho sem Nome de Clint não é um mocinho tradicional –, mas o que marca seus filmes é a trilha operística de Ennio Morricone. Sem ela, os filmes não seriam a mesma coisa. E o bom é que a emissora apresenta toda a trilogia de Leone com Clint – na sequência serão exibidos Por Uns Dólares a Mais (14h35) e Três Homens em Conflito (17 h).

Telecine cult, 12h40. Reprise, colorido, 100 min.

Homem Aranha

Spider Man. (Eua, 2002.) Dir. de Sam Raimi, com Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, J.K. Simmons.

Decididamente, é o domingo das trilogias. A emissora exibe os três filmes de Sam Raimi com Tobey Maguire como o herói teen da Marvel. Depois desse virão o 2 (19h15) e o 3 (21h25).

FOX, 17h10. Reprise, colorido, 121 min.

La Memoria de Mi Padre

(Chile, 2017). Dir. de Rodrigo Bacigalupe, com Jamie Mcmanus, Tomás Vidiella, Maria Izquierdo.

Escritor tem de cuidar do pai viúvo, vítima de Alzheimer. Nos raros momentos de lucidez, ele acredita que a mulher está viva, e perdida. Prepare-se – as emoções são intensas.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 87 min.

Divinas Divas

Belíssimo documentário nacional, dirigido pela atriz Leandra Leal, acompanha a vida da primeira geração de travestis do Brasil, como Rogéria e Jane Di Castro.

Itunes, 2017, 109 min.

TERROR

A Visita

Filme que trouxe M. Night Shyamalan de volta, A Visita mostra os sustos que dois irmãos levam ao passar uma semana com seus avós. Divertido e assustador.

Netflix, 2015, 93 min.

MUSICAL

Caminhos da Floresta

Musical com Meryl Streep, Johnny Depp e Emily Blunt, acompanha a jornada de um casal em meio aos contos de fadas. Direção de Rob Marshall.

Telecine Play, 2014, 121 min.

Matheus Mans

PRIVILÉGIO

Inglaterra, 1967. Dir. de Peter Watkins.

Parece um filme sobre os bastidores do rock, mas é muito mais. Paul Jones faz ícone da juventude inglesa cuja popularidade começa a ser usada por grupos políticos e religiosos. Uma visão sinistra do poder da propaganda na sociedade de massas. Chocante.

A Era do Gelo – O Big Bang

No quinto episódio da franquia iniciada em 2002, Manny, Sid e Diego unem-se para salvar a Terra. E, claro, a nova ameaça tem a ver com Scat.

Telecine Pipoca, 15h25. Colorido, 96 min.