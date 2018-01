Filmes

E.T. – O Extraterrestre

E.T. – The Extraterrestrial. (Eua, 1982.) Dir. de Steven Spielberg, com Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote.

No começo dos anos 1980, o jovem Spielberg já se firmara como o Midas de Hollywood, acumulando megassucessos – Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E veio E.T. – Elliot, o garoto carente, liga-se ao alienígena perdido na Terra e que sonha voltar a seu mundo. E.T. estende o dedo e olha para o céu – ‘Home/lar’. Decorridos 35 anos, existem várias maneiras de se olhar esse filme. Todas contemplam o óbvio – é um clássico. Um poema sobre a infância, a diversidade, o rito de passagem. Um filme emblemático na abordagem de um tema visceral do cinema de Hollywood – basta lembrar, entre muitos heróis e heroínas possíveis, a Scarlett de ...E O Vento Levou, que volta sempre para casa (Tara). O retorno ao lar, como a segunda chance, é o grande tema hollywoodiano. Spielberg fez um filme definitivo.

Telecine Cult, 15h55. Reprise, colorido, 121 min.

Sr. e Sra. Smith

Mr. & Mrs. Smith. (Eua, 2005.) Dir. de Doug Liman, com Brad Pitt, Angelina Jolie.

Marido e mulher trabalham como assassinos. E recebem ordem de matar um ao outro. O filme que uniu Brad e Angelina. O casamento terminou, a diversão continua, e é das boas, com muita ação e humor.

FOX, 17h. Reprise, colorido, 120 min.

O Ursinho Pooh

Clássico da Disney, mostra uma nova aventura do ursinho Pooh e de seus inseparáveis amigos Tigrão, Bisonho, Coelho e Leitão. Diverte crianças e emociona adultos.

Telecine Play, 2011, 63 min.

Vitória: A Vida de Uma Rainha

Ambientada no reinado da Rainha Vitória, na Inglaterra, acompanha a trajetória da monarca desde sua ascensão ao trono até os desafios de seu governo.

GNT Play, 2016, 60 min.

Velozes e Furiosos 7

No sétimo capítulo da saga, Vin Diesel e seu grupo tentam voltar a ter uma vida normal, mas são impedidos por um assassino profissional.

Netflix, 2015, 140 min.

Matheus Man

VALENTINO

Inglaterra, 1977. Dir. de Ken Russell.

Nos anos 1970, o diretor Russell, o enfant terrible do cinema britânico, estava na sua fase de maior prestígio, fazendo filmes em que o sexo era sempre um problema. Sua biografia do grande Rodolfo Valentino com Rudolf Nureyev levanta o véu da homossexualidade. Polêmico.

Shrek para Sempre

O ogro faz um trato com o duende Rumplestiltskin e cai numa espécie de versão alternativa do reino de Tão Tão Distante, na qual Fiona e ele perdem o trono. Mas tem volta.

Telecine FUN, 18h05. Colorido, 93 min.