Filmes

Alien, o Oitavo Passageiro

Alien. (Eua, 1979.) Dir. de Ridley Scott, com Tom Skerritt, Sigourney Weaver, John Hurt, Yaphet Kotto, Harry Dean Stanton.

Nos últimos anos, Ridley Scott tem voltado a Alien – dirigiu Prometheus e, este ano, uma nova versão de Alien que não acrescentou muito à série. Há quase 40 anos, o impacto foi grande. Uma nave, a Nostromo. Ela faz um pouso num planeta e, de volta ao espaço, do ventre do homem sai um monstro, o alienígena que vai abatendo, um a um, os integrantes da expedição. Sobra, para o grande embate, a suboficial Ripley, interpretada por Sigourney Weaver. Ripley voltou muitas vezes, sempre enfrentando o temido alien. O design da criatura, desenvolvido pelo artista plástico H. R. Giger, contribuiu para o sucesso do filme. E a ideia de uma heroína feminista para combater o monstro gerado pelo homem foi uma grande sacada. Certos filmes já nascem clássicos. Esse foi um deles. E essa é a versão do diretor. Surgiu em 2003, com seis minutos a mais.

Telecine Cult 22h. Reprise, colorido, 123 min.

Programação da TV aberta

Programação da TV fechada

Streaming

SUSPENSE

AÇÃO

DRAMA

Matheus Mans

DVD

Crianças

ANIMAÇÃO

