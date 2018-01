Filmes

Chuva Negra

Black Rain. (Eua, 1989.) Dir. de Ridley Scott, com Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw.

Naquele ano, surgiram dois filmes com o mesmo título e o do japonês Shohei Imamura mereceu a reverência que se deve às grandes obras – afinal, o tema é a bomba atômica e seus efeitos nocivos sobre Hiroshima. Tratado como thriller corriqueiro, o Chuva Negra de Ridley Scott talvez seja até melhor. Um dos grandes trabalhos do diretor. Culturas e estéticas em implosão – Michael Douglas e Andy Garcia formam dupla improvável de Nova York que deve entregar criminoso japonês em Osaka, mas o cara consegue fugir e ambos conhecem o inferno num ambiente desconhecido, hostil e cujos códigos não dominam. Numa cena, Andy Garcia é cercado e surge esse sujeito na moto com uma espada. É uma das imagens mais aterradoras filmadas. Por volta de 1990, o cubano Garcia estava no auge. Grandes filmes, grandes diretores. Esse é um deles.

Paramount, 21h20. Reprise, colorido, 126 min

Cidade de Deus

(Brasil, 2002.) Dir. de Fernando Meirelles, com Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino Da Hora, Douglas Silva.

O longa que virou emblema da Retomada. Adaptado do livro de Paulo Lins, mostra as trajetórias de dois garotos da Cidade de Deus – um vira líder do tráfico, o outro, fotógrafo.

FX, 20h20. Reprise, colorido, 135 min

Chamas da Vingança

Man on fire. (eua, 2004.) Dir. de tony scott, com denzel washington, dakota fanning, radha mitchell.

Guarda-costas procura garota que desapareceu na Cidade do México. O diretor contratou César Charlone porque queria uma fotografia no estilo de Cidade de Deus (ao lado).

FX, 22h30. Reprise, colorido, 146 min.

Robocop

Remake do filme de 1987, Robocop acompanha a trajetória de um policial que, após sofrer um acidente, acaba recebendo partes robóticas em seu corpo.

Telecine Play, 2014, 112 min.

Dear Zindagi

Acostumada a uma vida confusa, uma cineasta encontra um terapeuta inovador que a leva a uma nova forma de pensar. Filme canadense pouco conhecido.

Netflix, 2016, 133 min.

Animals

Voltada para o público adulto, essa série de animação personifica animais colocando-os em situações parecidas com as de humanos.

HBO GO, 2016, 30 min.

Matheus Mans

A CADELA

(La Chienne). França, 1931. Dir. de Jean Renoir.

A Hora da Verdade

Há controvérsia se a série pode ser vista por crianças e adolescentes, porque é violenta. Mas a verdade é que a garotada adora e, a partir do horário abaixo, vão passar todos os quatro filmes.

FOX, a partir das 8h40 até 14h25.