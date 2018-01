Filmes

O Feitiço de Áquila

Ladyhawke. (Eua, 1985.) Dir. de Richard Donner, com Rutger Hauer, Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Leo Mckern.

O diretor Donner estava numa fase excepcional de sua carreira e emendou essa aventura com Os Goonies, um clássico infantojuvenil. Logo surgiu a série Máquina Mortífera, com a dupla Mel Gibson/Danny Glover. Há controvérsia, claro, mas o melhor talvez seja O Feitiço de Áquila, filmado em locações na Itália – num castelo que pertenceu à família de Luchino Visconti – e com fotografia do grande Vittorio Storaro. Na fábula, que se passa em plena Idade Média, casal é vítima da maldição lançada pelo bispo de Áquila. De noite, ele vira lobo; de dia, ela é pássaro, a ‘ladyhawke’ do título original. Nunca se encontram. O garoto Matthew Broderick fará de tudo para ajudá-los a romper o feitiço. Uma fantasia encantadora. E o elenco... Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer formam uma belíssima dupla. Impossível não se envolver, e torcer por ambos.

Telecine Cult, 15h35. Reprise, colorido, 124 min.

O Baile Perfumado

(Brasil, 1996.) Dir. de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, com Luiz Carlos Vasconcelos, Duda Mamberti, Jofre Soares, Chico Diaz.

Marco da Retomada, é narrado segundo regras mínimas, mas se sustenta na trilha genial de Chico Science. O libanês Benjamin Abraão liga-se a Lampião, e filma o cangaceiro e seu bando.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, colorido, 93 min.

O Show de Truman – O Show da Vida

The Truman Show. (Eua, 1998.) Dir. de Peter Weir, com Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Natascha Mcelhone.

Precursor dos reality shows, Truman vive uma vida de mentira, transmitida pela TV para todo o mundo. Um filme premonitório.

Paramount, 0h20. Reprise, colorido, 102 min.

Streaming

DRAMA

Pendular

Num galpão abandonado, um casal mistura arte com a intimidade. Aos poucos, eles perdem noção do que é projeto artístico e o que é vida pessoal. Instigante filme nacional.

NOW, 2017, 109 min.

AÇÃO

O Matador

Cabeleira investiga o paradeiro de um cangaceiro. No meio do caminho, ele acaba indo pra civilização e vendo na morte uma maneira de viver.

Netflix, 2017, 99 min.

SUSPENSE

O Bom Vizinho

Dois rapazes pregam uma peça num vizinho idoso. Mas, com a constante observação da rotina dele, eles logo percebem que existe algo muito estranho acontecendo.

Telecine Play, 2016, 95 min.

DVD

Sua Última Façanha

EUA, 1962. Dir. de David Miller.

Crianças

ANIMAÇÃO

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

O que ocorre com os animais de estimação quando seus donos estão no trabalho? Max, por exemplo, tem de acostumar com um intruso em sua casa.