Filmes

Estados Unidos pelo Amor

Zjednoczone Stany Milosc. (Polônia, 2016.) Dir. de Tomasz Wasilewski, com Julia Kijowaska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz.

Alguns críticos tratam como deficiência o que talvez seja a maior qualidade desse filme. O diretor Wasilewski vai na contracorrente das expectativas do público. Subverte o que poderia ser cinema de gênero. Um filme de mulheres. São quatro e, num momento crítico da Polônia – em 1990, no pós-comunismo –, elas encaram o desafio de se reinventar, como o país. Uma é apaixonada pelo padre, a outra pelo pai de um de seus alunos, uma terceira, mais madura, por uma vizinha e a quarta, justamente a vizinha, jovem e bela, não sabe o que está querendo nem o quer fazer. Trabalhando com códigos do melodrama, o diretor controla a emoção e propõe um relato frio. Também busca uma certa artificialidade, como se estivesse estilizando sua estética. O resultado pode até desconcertar, mas é muito interessante. E as atrizes, ótimas.

Telecine Cult, 0h. Reprise, colorido, 106 min.

Rifle

(Brasil, 2016.) Dir. de Davi Pretto, com Andreize Silva Ribeiro, Sofia Ferreira.

Na campanha gaúcha, garoto revoltado com o avanço dos grandes proprietários sobre as terras dos pequenos passa a disparar com seu rifle contra carros que passam na estrada. Exigente, talvez difícil, mas ótimo.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 100 min

Bróder

(Brasil, 2011.) Dir. de Jefferson de, com Caio Blat, Jonathan Haagesen, Sílvio Guindane, Cássia Kiss Magro.

Três amigos de infância reencontram-se para comemorar o aniversário de um deles, mas a celebração vira acerto de contas. Jefferson De acerta a mão e o elenco é forte.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 93 min.

Alabama Monroe

Um músico e uma tatuadora se apaixonam, apesar das diferenças. O amor dos dois é colocado à prova, porém, quando a filha do casal fica gravemente doente.

Looke, 2012, 111 min.

Ela

Um escritor solitário encontra o amor onde menos espera: em um sistema operacional que o ajuda a administrar sua vida. Atuação impecável de Joaquin Phoenix.

Netflix, 2013, 126 min.

Os Incríveis

Nessa ótima animação da Disney, uma família de super-heróis precisa voltar à ativa para derrotar um poderoso vilão.

Telecine Play, 2004, 115 min.

DVD

Assassinato no Expresso Oriente

EUA, 1974

New Line. R$ 39,90

Crianças

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

Coala promove grande show de calouros para promover a reinauguração de teatro decadente. Bela animação, grande trilha, personagens cativantes.

Telecine Pipoca, 19h55. Colorido, 114 min.