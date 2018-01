Willie Boy

Tell Them Willie Boy Is Here. (Eua, 1969.) Dir. De Abraham Polonsky, Com Robert Redford, Robert Blake, Katharine Ross,

Havia se passado mais de 20 anos desde que Abraham Polonsky realizou A Força do Mal, em 1948. No intervalo, houve a caça às bruxas do macarthismo e ele entrou para a lista negra da indústria. Muita gente acha que, por conta disso, o retorno, com esse filme, gerou mal-entendidos. A história mostra a caçada a um índio que matou em legítima defesa. Polonsky, também roteirista, acerta suas contas e, na verdade, se o grito do título original é de alguém, é dele. Diga a eles (à indústria) que estou de volta. Se não tivesse embutido esse caráter de revanche, Willie Boy talvez tivesse sido melhor acolhido – à altura de suas qualidades. Pois é muito bem-feito, vigoroso, esplendidamente fotografado por Conrad Hall. Redford é o carisma de sempre e Blake traz para o papel do índio o tormento que consumia o assassino de À Sangue Frio, de Richard Brooks, 1967.

Telecine Cult, 23H25. Reprise, Colorido, 96 min.

VEJA TAMBÉM

Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro

(Brasil, 1997.) Dir. de Rosane Svartman, com Rosana Garcia, Marcos Palmeira, Heitor Martinez, Cássia Linhares.

Amigo ensina a bossa da conquista a colega sem sorte com as mulheres e depois escreve livro sobre suas ‘técnicas’. Incorreto, e divertido.

Canal Brasil, 19H30. Reprise, Colorido, 93 min.

Eu Matei Lúcio Flávio

(Brasil, 1979.) Dir. de Antônio Calmon, com Jece Valadão, Monique Lafond, Anselmo Vasconcelos.

Na trilha do Lúcio Flávio de Hector Babenco, a mesma história pelo ângulo de Mariel Mariscot, o policial que integrava o Esquadrão da Morte. Polêmico, para dizer-se o mínimo.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 97 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

O Fantasma do Futuro

Neste clássico do anime, um ciborgue do governo recebe a missão de capturar um hacker que está dominando a mente de humanos aperfeiçoados por computador.

NETFLIX, 1995, 82 min.

DRAMA

Clash

Elogiado filme egípcio, Clash conta a história da população do Cairo logo após o início da Primavera Árabe.

ITUNES, 2016, 97 min.

AVENTURA

Maze Runner: Prova de Fogo

Segundo filme da franquia, mostra os jovens que saíram do labirinto na tentativa de se adaptarem à nova vida.

Telecine Play, 2015, 128 min.

Matheus Mans

DVD

A coleção completa dos filmes antigos, os dois primeiros dirigidos por Steven Spielberg e o terceiro, por Joe Johnston (mas os extras incluem a featurette realizada por Spielberg). Mais de seis horas de emoção e ainda os extras. Por que não como presente de Natal?

Crianças

FANTASIA

Guardiões da Galáxia

O aventureiro Peter Quill e seus amigos, incluindo o guaxinim falante e o minúsculo homem-árvore, salvam a Terra. efeitos, humor, grande diversão.

Telecine Pipoca, 12H50. Colorido, 122 min.