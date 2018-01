Fome de Viver

The Hunger. (Eua, 1983.) Dir. de Tony Scott, com Catherine Deneuve, David Bowie,

Susan Sarandon.

O longa de estreia do irmão de Ridley Scott. Quando Tony morreu – matou-se em 2012 –, até a prestigiada revista Cahiers du Cinéma lhe concedeu, em seu necrológio, o título de ‘pequeno mestre de ação.’ Pois Tony começou no terror chic, com uma história de vampiras lésbicas. Catherine Deneuve, loira, bela e eternamente perversa – desde A Bela da Tarde –, faz a vampira centenária que precisa de sangue jovem para sobreviver. Ela caça Susan Sarandon na noite fashion de Nova York e a leva para a cama, onde lhe crava os dentes. Muitas gente reclama que o filme é estiloso demais, mas até esses se calam, na melhor cena – David Bowie, ex-homem que caiu na Terra, tão encarquilhado que... Sim, não há sangue que salve nosso velho vampiro. Fique esperto porque entre os coadjuvantes, há um jovem Willem Dafoe, que aparece (e desaparece) rapidamente.

TCM, 23H51. Reprise, Colorido, 97 min.

Streaming

DRAMA

O Nome da Rosa

Um monge franciscano do século 14 e seu noviço chegam a um mosteiro para participar de um conclave e descobrem que vários monges foram misteriosamente assassinados.

NETFLIX, 1986, 131 min.

BIOGRAFIA

Snowden

O filme conta a história de Edward Snowden, que, após anos trabalhando na Agência de Segurança Nacional, decide entregar a jornalistas documentos secretos.

Telecine Play, 2016, 136 min.

COMÉDIA

Sua Melhor História

Durante o ataque alemão a Londres, uma roteirista se junta com uma equipe de cinema para criar um filme patriota para os ingleses.

ITUNES, 2017, 117 min.

DVD

Cinéfilo que se preze já pode ir pedindo esse lançamento como presente de Natal. Além dos três filmes – A Liberdade É Azul, A Igualdade É Branca, A Fraternidade É Vermelha –, a edição definitiva dos clássicos de Kieslowski traz mais de uma hora de extras em cada disco.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho vai Pegar

Começando com esse filme, o canal promete uma programação intensa de animações que vai prosseguir pela tarde e noite. O Bicho 2, Shrek 2, 3 e 4, O Gato de Botas, A Era do Gelo 4.

FOX. das 13H40 às 23H45. Dez Horas!