Filmes

A Criada

Ah-Ga-Ssi/The Handmaiden. (Coréia, 2016.) Dir. de Park Chan-Wook, com Kim Minhee, Ha Joog-Wo, Jo Jin-Woong.

Talvez o maior diretor de filmes de ‘gênero’ da Coreia – Oldboy, Lady Vingança, etc –, Park Chan-wook incursiona pelo erotismo com uma fábula perversa. A história acompanha garota que é contratada para servir de criada pessoal para uma herdeira que vive meio reclusa. As duas têm um envolvimento que se torna progressivamente mais íntimo. E aí, quando você pensa que o relato vai numa direção, Chan-woo muda tudo, inclusive esclarecendo o quer você viu até então por meio de planos de desconstrução, que revelam um outro ângulo. É um filme visualmente muito elaborado e bonito, e no centro de tudo está Kim Minhee. Bela e talentosa, Kim é uma estrela em seu país. Teve um affair com o diretor Hong Sangsoo, que abordou o tema em Na Praia, à Noite, Sozinha , pelo qual ela foi melhor atriz em Berlim, em fevereiro deste ano.

Telecine Cult, 22h. Inédito, colorido, 144 min.

VEJA TAMBÉM

Billy Pig

(Brasil.) Dir. de José Eduardo Bemonte, com Selton Mello, Grazi Massafera.

Uma aspirante a atriz, seu marido e um falso padre se envolvem com o chefe do tráfico, prometendo curar a filha dele. Uma comédia de erros, sem heróis. De perto, você sabe, ninguém é normal.

Canal Brasil, 13h25. Reprise, colorido, 111 min.

Casa de Areia

(Brasil, 2005.) Dir. de Andrucha Waddington, com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Seu Jorge, Ruy Guerra.

Mulher fica presa com a mãe num labirinto de areia que pode ser o próprio tempo. O manifesto de cinema ‘autoral’ de Andrucha deleita os olhos e desafia a compreensão.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 115 min.

Programação da TV aberta

Programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Tudo Sobre Minha Mãe

O filho de Manuela morre atropelado, sem saber quem é o pai. Ela, triste com a situação, sai à procura do pai do garoto.

Telecine Play, 1999, 101 min.

GUERRA

War Machine

Filme original da Netflix e com Brad Pitt no elenco, acompanha a história de um general que comanda um poderoso exército, mas que sofre de extrema vaidade.

Netflix, 2017, 122 min.

NACIONAL

O Vendedor de Sonhos

Baseado no livro de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos conta a história de um homem prestes a se matar. Neste momento, porém, um estranho aparece e tenta convencê-lo a viver.

GooglePlay, 2016, 96 min.

Matheus Mans

DVD

A Viagem de Fanny

França, 2015. Com Cécile de France.

Mares Focus. R$ 39,90

Crianças

ANIMAÇÃO

Procurando Dory

A peixinha desmemoriada de Procurando Nemo virou uma das personagens mais queridas daquele filme. Ela ganhou história própria, mas dessa vez quem rouba a cena é o polvo. Telecine Pipoca, 22h. Colorido, 100 min