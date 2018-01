Filmes na TV

Nascido em 4 de Julho

Born On The 4th Of July. (EUA, Brasil, 1989.) Dir. de Oliver Stone, com Tom Cruise, Willem Dafoe, Caroline Kava, Kyra Sedgwick.

Oscars de direção e montagem para a poderosa história de Ron Kovic, o garoto que se engaja para lutar por seu país na Guerra do Vietnã, conhece o inferno, fica paralítico e, de volta aos EUA, conhece um horror maior ainda – a indiferença social e política –, antes de adquirir novo sentido para a sua vida, militando contra a guerra. O próprio diretor Stone, sem ter sofrido o handicap físico de Kovic no Vietnã, ficou muito marcado por sua experiência no Sudeste Asiático. Alguns de seus melhores filmes nasceram para refletir sobre aquela guerra e as instituições dos EUA. Tom Cruise é ótimo no papel. Você não vai esquecê-lo correndo na chuva, ao som de Moon River, para se despedir de sua amada, e no espaço de um corte, caindo de chofre na intensidade brutal dos conflitos. Foram anos de dor, que Stone recria.

TCM, 0h05. Reprise, colorido, 144 min.

Gonzaga – De Pai pra Filho

(Brasil, 2016.) Dir. de Breno Silveira, com Chambinho do Acordeon, Júlio Andrade, Nanda Costa.

A vida do lendário ‘rei do baião’, Luiz Gonzaga, com ênfase para seus problemas de relacionamento com o filho, Gonzaguinha. Os filmes de Breno Silveira são novelões, no bom sentido.

Canal Brasil, 19h20. Reprise, colorido, 120 min.

Aquarius

(Brasil, 2016.) Dir. de Kleber Mendonça Filho, com Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkins.

Sonia Braga enfrenta os poderosos para preservar a casa em que foi feliz. O filme brasileiro que marcou o ano passado. E tudo começou com a denúncia contra Temer, em Cannes.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 146 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

FAROESTE

A Qualquer Custo

Dois irmãos realizam uma série de assaltos em bancos no Texas com o objetivo de quitar a hipoteca do rancho da família e passam a ser perseguidos pelo xerife.

Telecine Play, 2016, 102 min.

SUSPENSE

Mecânica das Sombras

Um homem desesperado aceita o trabalho de transcrever conversas telefônicas. Mas logo ele começa a entrar num sistema obscuro de espionagem.

NOW, 2017, 91 min.

COMÉDIA

Malcriados

Nesta refilmagem do sucesso mexicano Los Nobles, um viúvo endinheirado ensina uma lição para seus três filhos mimados e preguiçosos.

Netflix, 2016, 102 min.

DVD

O Culto de Chucky

EUA, 2017. Dir. de Don Mancini. Universal R$39,90

O sétimo filme da franquia é dirigido pelo próprio criador do boneco assassino, Don Mancini. Na trama, Nico recupera-se num hospital psiquiátrico, acusada dos crimes cometidos por Chucky. O boneco infiltra-se na clínica – para matar. E anuncia – “Vai doer só um pouquinho...”

Crianças

COMÉDIA

O Máskara

O primeiro grande papel de Jim Carrey. Quando ele põe máscara, libera sua verdadeira natureza. Divertido, parece um cartum em termos de violência física. E ainda tem Cameron Diaz.

HBO Family, 11h47. Colorido, 101 min.