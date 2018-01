Glória Feita de Sangue

Paths Of Glory. (Eua, 1957.) Dir. de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolph Menjou.

Stanley Kubrick tinha como objetivo fazer as obras-primas definitivas de diferentes gêneros. Conseguiu de muitos, incluindo o filme de guerra. Em 1916, na França, comandante sacrifica seus homens num ataque inútil. Depois, para encobrir o fato, submete três deles – que foram sorteados – a uma corte marcial por covardia. Kirk Douglas é o advogado militar que defende o trio, mesmo sabendo que não tem a mínima chance. Antes da valsa de Strauss em 2001, Uma Odisseia no Espaço – outra obra-prima –, Kubrick já homenageava Max Ophuls nos suntuosos movimentos de câmera desse filme. Quem canta, na última cena, na cantina, é Suzanne Christian, que virou Suzanne Kubrick, mulher do diretor. Não apenas por sua denúncia da guerra e das estruturas militares – pela estética, também, e principalmente –, é um dos grandes filmes do cinema.

Telecine Cult, 18H20. Reprise, P&B, 86 min.

Amigas para Sempre

Beaches. (Eua, 1988.) Dir. de Garry Marshall, com Bette Midler, Barbara Hershey, John Heard.

Trinta anos de amizade de duas mulheres que tudo, em princípio, deveria separar. Para começar, uma é rica, outra é pobre. Formatado como veículo para Bette, tem ótimas cenas de Barbara.

TCM, 12H56. Reprise, Colorido, 123 Min.

Joaquim

(Brasil, 2017.) Dir. de Marcelo Gomes, com Júlio Machado, Nuno Lopes, Isabel Zuaa, Rômulo Braga, Welket Burguê.

A saga do alferes Joaquim José da Silva Xavier, antes de virar o mítico Tiradentes. O diretor Gomes desconstrói a História e o personagem para refletir o Brasil de hoje.

Telecine Cult, 20H05. Reprise, P&B, 97 Min.

SUSPENSE

71: Esquecido em Belfast

Um jovem soldado britânico é abandonado por seu pelotão numa batalha na Irlanda do Norte. Assustado e inexperiente, ele precisa sobreviver sozinho e rodeado pelo inimigo.

NETFLIX, 2014, 99 min.

DRAMA

Mil Vezes Boa Noite

Uma fotógrafa de guerra se vê obrigada a escolher entre a profissão que ama e a sua família que não suporta mais vê-la correndo perigo.

ITUNES, 2014, 117 min.

COMÉDIA

Insubstituível

O único médico de uma pequena cidade descobre que está gravemente doente. Por isso, ele começa a procurar alguém para substituí-lo.

Google Play, 2017, 102 min.

Matheus Mans

DVD

Du Moscovis faz diretor de teatro que resolve encenar peça sobre o caso de Manoel da Motta Coqueiro, que levou à extinção da pena de morte no Brasil. Encenando com internos de um instituto psiquiátrico, ele confunde realidade e fantasia. Intrigante.

ANIMAÇÃO

Moana – Um Mar de Aventuras

Descendente de uma estirpe de navegadores, Moana busca retomar a tradição familiar – por que pararam? – enquanto procura ilha mítica.

Telecine Pipoca, 17H40. Colorido, 107 min.