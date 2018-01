Filmes

(Brasil, 2002.) Dir. de Karim Ainouz, com Lázaro Ramos, Marcélia Cartaxo, Renata Sorrah, Flávio Bauraqui.

Madame Satã

Tudo começa num baile à fantasia, em 1938, e a partir daí o relato se estrutura em flash-back, recuando no tempo até 1907. É assim, através de um quebra-cabeças em três fases, que evolui a história de João Francisco dos Santos, o lendário Madame Satã. Como um gay, numa sociedade machista e repressora, consegue se transformar no mais temido malandro da Lapa? Bom de briga e ás da navalha, Madame Satã evoca toda uma era da boemia e da malandragem no Rio. Foi o primeiro grande papel de Lázaro Ramos e o longa de estreia de Karim Ainouz. Um dos mais talentosos autores de sua geração, Karim fez depois O Céu de Suely, Viajo Porque Preciso Volto Porque Te Amo (codireção de Marcelo Gomes) e Praia do Futuro, cada um melhor que o outro. Lázaro é excepcional no papel. Persoinagem virou emblemática como a Rainha Diaba de Milton Gonçalves.

Canal Brasil, 22h. Reprise, Colorido, 105 min.

O Ídolo

Idol. (Palestina/França, 2016.) Dir. de Hany Abu-Assad, com Tawfeek Barhom, Nadine Labaki.

A luta de garoto palestino para brilhar no Arab Idol. No caminho, uma perda. Um belíssimo filme do palestino Abu-Assad, diretor de Paradise Now e Depois Daquela Montanha.

Telecine Cult, 13h55. Reprise, colorido, 100 min.

Pra Quem Fica, Tchau!

(Brasil, 1971.) Dir. e Interpr. de Reginaldo Faria, com Stepan Nercessian, Rosana Tapajós, Flávio Migliaccio.

Jovem boa-vida inicia o filme numa vida de prazeres no rio – praia, garotas, malandragem. Apesar do horário proibitivo, um clássico da comédia de costumes à brasileira.

Canal Brasil, 3h40. Reprise, colorido, 90 min.

Streaming

DRAMA

O Espião Que Veio do Frio

Um espião britânico é enviado à Alemanha Oriental como agente duplo. Com o tempo, ele começa a ver manipulação de todos os lados, abalando sua confiança.

Telecine Play, 1965, 112 min.

COMÉDIA

Ace Ventura

Ace Ventura está longe de ser um detetive competente. Mas é ele que investiga o sequestro de Snowflake, a mascote do Miami Dolphins.

Netflix, 1994, 86 min.

ROMANCE

Aroma de Amor

Uma mulher vai à Colômbia para encontrar um grão de café único. Só que, no meio do cafezal, ela vive uma intensa paixão.

NOW, 2017, 90 min.

Matheus Mans

DVD

VIVA

Cuba, 2016. Dir. de Paddy Breathnach, com Jorge Perugorría.

Indicado como representante de Cuba para o Oscar, ficou entre os nove pré-nominados, mas não entre os cinco indicados. Pai brutal agride o filho maquiador numa boate de drag queens. Homossexualidade e família. Uma bela história de redenção.

Crianças

ANIMAÇÃO

Como Treinar Seu Dragão

A deliciosa história do garoto que se liga a dragão que, teoricamente, deveria ser seu inimigo. O curioso é que noutro canal – Fox – apresenta o 2 antes, às 18h35.

Telecine Fun, 20h05. Reprise, colorido, 98 min.