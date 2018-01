Filmes

Mestre dos Mares – O Lado Mais Distante do Mundo

Master And Commander – The Far Side of The World. (Eua, 2003.) Dir. de Peter Weir, com Russell Crowe, Paul Bettany.

Russell Boyd ganhou o Oscar de fotografia, e o filme possui um visual esplêndido, fato tanto mais notável porque todo o mundo sabe como é difícil filmar no mar. A história passa-se durante as guerras napoleônicas e Russel Crowe faz o comandante Jack Aubrey, o chamado ‘mestre dos mares’. Ao perseguir embarcação francesa na costa da América do Sul, ele submete sua tripulação a condições extremas (e desumanas).O filme é rico em atmosfera, mas também carrega nos diálogos para expressar pontos de vista díspares de liderança – os personagens de Crowe e Paul Bettany. Os dois atores já haviam trabalhado juntos em Uma Mente Brilhante, de Ron Howard, e aqui, como se ainda fosse preciso, mostram como são bons. O ótimo diretor Weir é que anda sumido. Seu último crédito data de 2010, O Caminho da Liberdade.

TCM, 22h. reprise, colorido, 139 min.

VEJA TAMBÉM

Os Embalos de Sábado Continuam

Staying Alive. (Eua, 1983.) Dir. de Sylvester Stallone, com John Travolta, Cynthia Rhodes, Finola Hughes.

Tony Manero sonha com a Broadway e se divide entre duas mulheres. Stallone dirige, e isso explica o físico musculoso e as danças mais acrobáticas.

Telecine Cult, 15h10. Reprise, colorido, 93 min.

Introdução à Música do Sangue

(Brasil, 2015.) Dir. de Luiz Carlos Lacerda, com Ney Latorraca, Armando Babaioff, Bete Mendes, Greta Antoine.

Uma família interiorana, seus desejos e repressões. A morbidez do escritor Lúcio Cardoso transparece em momentos isolados de muita beleza.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 95 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

A Canção do Mar

Conta a história de uma menina de uma linhagem mágica que faz uma viagem épica para salvar o mundo. É de encher

os olhos.

Itunes, 2017, 94 min.

DRAMA

A Jovem Rainha

Acompanha o drama da rainha da Suécia, que enfrenta resistência às suas ideias de modernizar o país e o preconceito por ter se apaixonado por uma dama.

Netflix, 2015, 106 min.

AÇÃO

Rota de Fuga

Especialista do governo para testar prisões, Sylvester Stallone acaba sendo encarcerado em uma cadeia de segurança máxima para nunca sair de lá.

Megapix Play, 2013, 111 min.

Matheus Mans

DVD

Um Doce Refúgio

França. 2014. Dir. de Bruno Podalydès. Mares

Além de diretor e roteirista, Bruno Podalydès também é o protagonista dessa história sobre artista gráfico que queria ser piloto e ao descobrir que a estrutura de um caiaque é semelhante à de um avião... Veja para saber o que ocorre. Muito bom, e com Sandrine Kiberlain, Agnès Jaouï

Crianças

ANIMAÇÃO

Rio 2

As araras Blu e Jade vivem felizes no Rio com suas crias, mas uma descoberta leva a família à Amazônia – e aos perigos das vida na natureza selvagem. Ação, diversão e visual deslumbrante.

Telecine Fun, 14h45. Colorido, 101 min.