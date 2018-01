Filmes na TV

Blade Runner – O Caçador de Androides

Blade Runner. (EUA, 1982.) Dir. de Ridley Scott, com Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Daryl Hannah.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seu guia de filmes, Leonard Maltin dá uma estrela e meia (num total de quatro) para esse filme, sinal de que não entendeu nada. Diz que o roteiro é fraco – do nada para o lugar comum. Harrison Ford é Deckard, o policial de Los Angeles que caça replicantes – androides tão perfeitos que se passam por humanos. E se o próprio Deckard for um replicante? Grande visual, grandes cenas, grande trilha – de Vangelis –, que seguem com você muito tempo depois que o filme já acabou. Fracasso no lançamento, Blade Runner virou cult. Vale ver e comparar com o ‘reboot’ de Denis Villeneuve, que está nos cinemas. Um novo caçador de androides (Ryan Gosling) encontra-se com Deckard, o velho Harrison Ford. Uma nova versão para os temas do criador e da criatura. Outro filme belíssimo.

Paramount, 14h45. Colorido, 118 min.

VEJA TAMBÉM

Feitiço do Tempo

Groundhog Day. (EUA, 1993.) Dir. de Harold Ramis, com Bill Murray, Andie Macdowell.

Repórter de TV fica preso numa falha do tempo e o mesmo dia se repete sempre. Uma comédia rica em significados e que se tornou clássica. Cresce a cada (re)visão.

TCM, 13h04. Reprise, colorido, 101 min.

A Hora da Pistola

Hour Of The Gun. (EUA, 1967.) Dir. de John Sturges, com James Garner, Jason Robards.

Dez anos depois de Sem Lei, Sem Alma, o grande Sturges conta a verdadeira história do tiroteio do OK Corral. Wyatt Earp não é mais herói. A degradação dos mitos.

Telecine Cult, 22 horas. Reprise, colorido, 88 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

A Garota Desconhecida

Filme mais recente dos Dardenne, conta a história de uma médica que sofre com uma grave crise consciência.

Itunes, 2017, 106 min.

SUSPENSE

Crimes Ocultos

Ao investigar um assassino em série que ataca crianças, um herói de guerra provoca a ira da polícia na Rússia dos anos 1950. O elenco reúne nomes como Gary Oldman, Tom Hardy e Noomi Rapace.

Netflix, 2015, 137 min.

DRAMA

Amor Eterno

Um professor de astrofísica ajuda uma estudante a se recuperar emocionalmente, após a morte de seu parceiro.

Telecine Play, 2016, 114 min.

DVD

Esse Obscuro Objeto Do Desejo

França, 1977. Dir. de Luís Buñuel

O último longa do grande Buñuel é uma libre adaptação de A Mulher e o Fantoche, do simbolista francês Pierre Louys. Fernando Rey apaixona-se por mulher que o despreza. A grande sacada do diretor foi colocar duas atrizes no papel – Carole Bouquet e Angela Molina.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho Vai Pegar 4

No quarto filme da série, o urso domesticado Boog decide não ir ao acampamento de verão por medo de uma lenda sobre animal da floresta. Os amigos vão tentar demovê-lo.

HBO Family, 20 horas. Colorido, 80 min.