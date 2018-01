A Difícil Arte de Amar

Heartburn. (Eua, 1986.) Dir. de Mike Nichols, com Meryl Streep, Jack Nicholson, Jeff Daniels, Maureen Stapleton.

O segundo de dois filmes sucessivos que o diretor Nichols fez com Meryl – após Silkwood, Retrato de Uma Coragem. Baseia-se no best seller autobiográfico de Nora Ephron, a futura diretora de Sintonia de Amor, e foi ela quem fez a adaptação. Mesmo com outros nomes, Rachel e Mark, narra a história de Nora e Carl Bernstein, um dos jornalistas do Caso Watergate. Formavam o que parecia o casal perfeito, até ela descobrir que ele a traía durante a gravidez. Não é das melhores coisas que Nichols fez, mas Meryl e Nicholson jogam um bolão contracenando e tornam o programa imperdível. Também será interessante conferir a participação, como ator, do grande diretor checo Milos Forman, que faz ‘Dmitri’. Mas, comparado com outros grandes filmes sobre casais – como Cenas de Um Casamento, de Ingmar Bergman – é bastante superficial.

PARAMOUNT, 23H55. Reprise, Colorido, 108 min.

VEJA TAMBÉM

A Noite dos Mortos Vivos

Night Of The Living Dead. (Eua, 1968.) Dir. de George A. Romero, com Duane Jones, Russell Streiner, Judith O’dea.

O marco zero do cinema de zumbis do grande Romero – grupo resiste numa casa cercada por mortos-vivos. Como viria a ser regra no autor, o filme faz representação política dos EUA na época.

Telecine Cult, 18H05. Reprise, P&B, 97 min.

Lúcio Flávio – O Passageiro da Agonia

(Brasil, 1977.) Dir. de Hector Babenco, com Reginaldo Fatia, Ana Maria Magalhães, Ivan Cândido, Grande Otelo.

Um dos grandes filmes de Babenco – e do cinema brasileiro. Em pauta, a conexão entre Esquadrões da Mortee o aparelho repressor da ditadura militar.

Telecine, 15h30. Reprise, Colorido, 189 min.

Streaming

DRAMA

A Dama Dourada

Sessenta anos depois do Holocausto, uma mulher tenta recuperar obras de arte roubadas de sua família pelos nazistas, entre elas o quadro de um famoso pintor.

NETFLIX, 2015, 109 MIN.

TERROR

31

Mais um filme de terror com palhaços. Nesse, de Rob Zombie, um grupo é raptado e precisa viver num jogo sangrento com palhaços assassinos.

Telecine Play, 2016, 102 min.

AÇÃO

Em Ritmo de Fuga

Sensação surpresa deste ano, Em Ritmo de Fuga mostra a conturbada vida de um rapaz que trabalha como piloto de fuga. Bem divertido.

Google Play, 2017, 113 min.

DVD

Terror que virou cult. No Halloween de 1976, pessoas que trabalham num parque de diversões são sequestradas e jogadas numa espécie de hangar, no qual ficam à mercê de assassinos. O primeiro a dar as caras é um anão nazista, e sádico como ele é. A partir daí, é só sangue.

Crianças

FANTASIA

O Garoto do Futuro

Michael J. Fox, de De Volta para o Futuro, transforma uma maldição de família – ser lobisomem – em ferramenta para se tornar imbatível no time de basquete da escola.

Telecine Cult, 16H15. Colorido, 92 MIN.