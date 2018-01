Filmes na TV

O Auto da Compadecida

(Brasil, 2000.) Dir. De Guel Arraes, Com Matheus Achtergaele, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Marco Nanini.

Primeiro, como microssérie em quatro capítulos (na Globo), depois filme para cinema e, mais tarde, ainda, o filme voltou à TV e foi um grande sucesso de público. O Auto de Ariano Suassuna cumpriu no audiovisual essa trajetória rara, e expressiva. Nos anos 1960, a jovem Regina Duarte já estrelara, no cinema, uma versão pioneira e mais tarde houve outra, de Roberto Farias, com os Trapalhões, mas a de Guel é insuperável. Matheus Nachtergaele e Selton Mello formam uma dupla inspiradíssima como João Grilo e Chicó. A esperteza de um, a ingenuidade de outro expressam o que é, em essência, a brasilidade. E o filme ainda tem, cena antológica, o julgamento no céu, com a intervenção de Fernanda Montenegro como Nossa Senhora Compadecida, mas vestida como Aparecida. São essas coisas que fizeram do filme um cult.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido 104 MIN.

Eles e Elas

Guys And Dolls. (Eua, 1955.) Dir. De Joseph L. Mankiewicz, Com Marlon Brando, Jean Simmons, Frank Sinatra, Vivien Blaine.

O jogador Brando aceita o desafio de seduzir a missionária Jean Simmons. Grande trilha, grande musical. O número Lamenta de Adelaide é genial.

Telecine Cult, 15H15. Reprise, Colorido, 150 Min.

Karate Kid – A Hora da Verdade

Karate Kid. (Eua, 1984.) Dir. De John G. Avildsen, Com Ralph Macchio, Noriyuki ‘Pat’ Morita.

Ralph Macchio, como ‘Daniel’, toma lições de caratê (e vida) com Mr. Miyagi. Na sequência, passam o 2 e 0 3. Serão quase 6 h de emoção.

TCM, A Partir Das 16h06. Reprise, Colorido.

Streaming

BIOGRAFIA

Jackie

Jacqueline Kennedy, inesperadamente viúva, lida com o trauma nos quatro dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

NETFLIX, 2016, 100 min.

DRAMA

Titanic

Um artista pobre e uma jovem rica se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Independentemente do gosto, é indispensável para românticos.

Google Play, 1998, 194 min.

GUERRA

Além da Linha Vermelha

Com todo o experimentalismo de Terrence Malick, mostra a investida dos EUA contra o Japão na Segunda Guerra Mundial.

ITUNES, 1999, 170 min.

Matheus Mans

DVD

Outro viés – ficcional – para contar a história de Tiros em Columbine. O massacre na escola é visto pelo ângulo de garota que incomoda os colegas por ser religiosa. Baseado na história real de Rachel Joy Scott, e ela foram a primeira a morrer no tiroteio. Bem intencionado, e bem feito.

Crianças

COMÉDIA

A Creche de Papai

Steve Carr dirige Eddie Murphy como cara que perde o emprego e enfrenta a crise criando creche, mas Anjelica Huston vai fazer de tudo para prejudicar o negócio. Dá para rir.

FOX, 14H35. Reprise, Colorido, 96 min.