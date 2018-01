Gente como a Gente

Ordinary People. (Eua, 1980.) Dir. de Robert Redford, com Mary Tyler Moore, Donald Sutherland, Timothy Hutton.

Vencedor de quatro Oscars – melhor filme, diretor, roteiro (Alvin Sargent) e ator coadjuvante (Timothy Hutton) –, esse belo drama lembra muito o estilo de interpretação de Robert Redford. É suave, elegante e, quando você menos espera, ocorrem explosões muito intensas de violência física e verbal. Dois anos antes, Ingmar Bergman havia feito Sonata de Outono, que já era sobre uma mãe que rejeita a própria filha. O tema volta aqui com força. Mary Tyler Moore é a mãe que não consegue aceitar que seu filho preferido tenha morrido, tentando salvar o irmão. Ela se fecha em si mesma, odeia esse outro filho. Mary é extraordinária no papel. Poderia – deveria? – ter levado o Oscar, mas a Academia preferiu Sissy Spacek, por O Destino Mudou Minha Vida. A fotografia em tons pastel contribui para a melancolia. Uma preciosidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PARAMOUNT, 22H30. Reprise, Colorido, 123 min.

VEJA TAMBÉM

Carlota Joaquina – A Princesa do Brasil

(Brasil, 1995.) Dir. de Carla Camurati, com Marieta Severo, Marco Nanini, Marcos Palmeira, Ludmila Dayer.

O longa que virou marco da ‘Retomada’ do cinema brasileiro. A vinda da família real para o Brasil pelo ângulo da princesa que odiava o País.

Canal Brasil, 19H40. Reprise, Colorido, 101 min.

Carol

Carol. (Eua, 2015.) Dir. de Todd Haynes, com Cate Blanchett, Rooney Mara.

Em Nova York, nos anos 1950, a atração entre duas mulheres. A milionária e a balconista. E o problema é que ‘Carol’/Cate é casada, mãe. Quais as consequências de sair do armário, numa era de tanto preconceito?

MAX, 22 H. Reprise, Colorido, 118 min.

​Veja a Programação da TV Aberta

​Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

Ao Cair da Noite

Ótimo terror psicológico, este filme mostra um pedaço da humanidade após um vírus matar grande parte das pessoas. Infelizmente, é subestimado.

NETFLIX, 2017, 91 min.

DRAMA

Insensata Paixão

Presa e aguardando julgamento, Anna conhece o diretor da prisão, por quem se apaixona. Assim, os dois vivem um improvável e intenso relacionamento.

Telecine Play, 2016, 109 min.

HISTÓRICO

13 minutos

Bom filme, mas pouco reconhecido. Conta a história real de um homem que tentou matar Adolf Hitler para evitar a Segunda Guerra Mundial.

ITUNES, 2015, 113 min.

Matheus Mans

DVD

Antes de seus grandes filmes sobre as instituições (Exército, Igreja, etc), Otto Preminger fez obras de perfil mais intimista. Filha mimada, Jean Seberg não aceita dividir o pai. Baseado no livro de Françoise Sagan, o filme tem, talvez, os mais belos créditos do cinema (de Saul Bass).

Crianças

ANIMAÇÃO

Hotel Transilvânia

Hotel cinco estrelas, admninistrado pelo Drácula, serve de resort para que os monstros se recuperem da desgastante atividade de perseguir e assustar humanos. Bem divertido.

MAX UP, 12H05. Reprise, Colorido., 92 min.