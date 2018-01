Filmes na TV

Missão Impossível

Mission: Impossible. (Eua, 1996.) Dir. de Brian de Palma, Copm Tom Cruise, Jon Vopight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames.

O primeiro filme adaptado da popular série de TV. Tom Cruise, como Ethan Hunt, tenta descobrir o que houve em Praga, onde sua missão terminou em carnificina, com a morte da equipe que o acompanhava. As investigações que ele faz apontam para... Embora o filme já tenha mais de 20 anos, é bom não ficar dando detalhes, mas quem acompanha a série sabe que o inimigo está sempre dentro do próprio departamento. Cinéfilo de carteirinha, o diretor De Palma usa a cena do laboratório para homenagear o clássico de Stanley Kubrick, 2001 – Uma Odisseia no Espaço. A sequência é prodigiosa, bem como a utilização, com nova roupagem, da trilha clássica de Lalo Schifrin. E, claro, não se pode descartar o carisma de Cruise, que voltou ao set do sexto filme, após interrupção provocada por acidente.

Telecine Action, 15H55. Reprise. Colorido. 126 MIN.

Waldick – Sempre no Meu Coração

(BRASIL, 2008.) DIR. DE PATRICIA PILLAR.

Lavrador, garimpeiro, engraxate. O belo documentário dirigido pela atriz Patricia Pillar retraça a trajetória de Waldick Soriano até virar ícone da música brega. É, também, umn retrato do Brasil humilde.

Canal Brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 58 Min.

O Último dos Moicanos

The Last Of The Mohicans. (Eua, 1992.) Dir. de Michael Mann, com Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Wes Studi.

Um dos atores mais cabeça de Hollywood, Daniel Day-Lewis, como herói de ação. Último de sua raça, Hawkeye toma partido na guerra da independência.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 113 min.

Streaming

DRAMA

Desajustados

Fusi é um quarentão que não amadureceu e ainda mora com a mãe, tendo uma vida monótona. Sua vida muda, porém, quando ele conhece o amor de sua vida.

Telecine Play, 2015, 98 min.

COMÉDIA

Take Me

Ray vende simulações de sequestros, e seus negócios vão de mal a pior quando uma refém pouco convencional acaba cruzando o seu caminho.

NETFLIX, 2017, 84 min.

SÉRIE

Animals

Voltada para o público adulto, esta série de animação personifica animais, como pombos e ratos, colocando-os em situações parecidas com a de humanos. Diversão na certa.

HBO GO, 2016, 30 min.

DVD

Uma Noite Sobre A Terra

Eua, 1990. Dir. De Jim Jarmusch. Obras-Primas.

Cinco cidades, cinco histórias, cinco táxis. Jim Jarmusch dá a volta ao mundo filmando em Los Angeles, Nova York, Helsinque, Paris e Roma. Um taxista que se perde sempre, um caça-talentos, uma moça cega, um homem doente, um operário. O minimalismo feito arte.

Crianças

FANTASIA

O Lar das Crianças Peculiares

O livro de Ramson Riggs (Ed. Intrínseca) seria só uma brincadeira para o Halloween, mas virou algo muito mais rico e que o diretor Tim Burton conseguiu captar. TEL. PIPOCA, 19H35. COL., 127 MIN.