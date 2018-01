Filmes

Os Oito Odiados

The Hateful Eight. (Eua, 2015.) Dir. de Quentin Tarantino, com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern.

Diligência busca abrigo no Armazém da Minnie. A bordo, um grupo dos mais heterogêneos. Caçador de recompensas, a mais notória bandida do Oeste, um xerife prestes a ser empossado, etc. O grupo compõe-se de oito pessoas e são os ‘odiados’ porque nenhum se enquadra nos modelos de mocinhos de westerns tradicionais. Como diretor e roteirista, Tarantino substitui o velho conceito ‘de perto ninguém é normal’ por ‘ninguém presta’. E, embora o filme não seja tão bom como seu western anterior – Django Livre –, tem atrativos de sobra, a começar pelo elenco e pela euforia de contar histórias que é a grande marca de Quentin, não importa o gênero que esteja frequentando. O tipo do filme que cresce na revisão. E com uma estrutura rica em seis atos, cheios de reviravoltas.

TCM, 0h25. Reprise, colorido, 89 min.

O Vigilante Rodoviário

(Brasil, 1961.) Dir. de Ary Fernandes, com Carlos Miranda, Reginaldo Vieira, Ary Toledo.

A série pioneira da TV brasileira. O Vigilante e seu inseparável Lobo – o cão policial – investigam quadrilha que falsifica dinheiro. E tem a canção do herói, a embalar suas aventuras.

Canal Brasil, 18h. Reprise, p&b, 60 min.

Os Desajustados

The Misfits. (Eua, 1961.) Dir. de John Huston, com Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Thelma Ritter.

O roteiro escrito pelo dramaturgo Arthur Miller para sua então mulher, Marilyn. Roslyn e seus amigos em Reno, todos à deriva na vida. Cenas isoladas são melhores que o todo.

Telecine Cult, 19h40. Reprise, p&b, 125 min.

Streaming

SÉRIE

Stranger Things

Mais sombria do que a primeira temporada, a nova safra de episódios de Stranger Things volta a explorar as bizarrices do Mundo Invertido.

Netflix, 2017, 50 min.

AVENTURA

Hércules

Releitura do clássico mito com Dwayne Johnson, Hércules mostra o semideus treinando um exército após seus 12 trabalhos.

Telecine Play, 2014, 94 min.

SUSPENSE

Tempos Obscuros

Dois amigos convivem desde pequenos e dividem interesses e gostos. Um dia, porém, eles misturam maconha com bebida e o resultado é desastroso.

NOW, 2017, 100 min.

Matheus Mans

DVD

SERÁ QUE ELE É?

EUA, 1997. Direção. Frank Oz.

A Paramount Collection resgata a comédia que está completando 20 anos. A vida de um pacato professor de arte dramática (Kevin Kline) sofre um revertério quando antigo aluno, no Oscar, se refere à sua suposta homossexualidade. Incorreto, divertido, um clássico.

Crianças

ANIMAÇÃO

Rio

A arara azul Blu, que nunca aprendeu a voar, vive domesticada nos EUA. Quando sua dona descobre que Blu não é a última de sua espécie, embarca com a ave para o Brasil.

FOX, 18h15. Reprise, colorido, 96 min.