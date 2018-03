Fimes

O Apartamento

Forushande/The Salesman. (França/Irã, 2016. Dir. de Asghar Farhadi, com Taraneh Alidoosti, Shahash Hosseini.

Shahash Hosseini foi melhor ator em Cannes, no ano passado, e o diretor Farhadi também ganhou um prêmio de roteiro. E, este ano, O Apartamento venceu o Oscar de filme estrangeiro. É um filme perturbador. Um artista monta com a mulher A Morte do Caixeiro Viajante, obra-prima de Arthur Miller, no teatro. O casal precisa se alojar num apartamento, sem saber que pertencia a uma prostituta. Ocorre uma situação que configura assédio. O marido reage impulsivamente. Desde Procurando Elly e, depois, através de A Separação e chegando até esse filme, a obra de Farhadi oferece o mais crítico (e forte) testemunho sobre a sociedade iraniana atual. E, mais até que por conjunções políticas e sociais, ele se interessa mesmo é pelas questões éticas que se apresentam para o artista que tem de trabalhar contra estruturas repressoras, como é o caso do Irã.

Telecine Cult, 17h30. Reprise, colorido, 124 min.

VEJA TAMBÉM

Frankenstein de Mary Shelley

Mary Selley’s Frankenstein. (Eua, 1994.) Dir. e Interpretação de Kenneth Branagh, com Robert de Niro.

Em pleno Halloween, a emissora segue com uma maratona de terror e, depois desse Frankenstein, mostra 13 Fantasmas, Filha do Mal, A Morte do Demônio. Ou seja – só terror.

Space, 8h30/14 h. Reprise Colorido, 123 min.

Batman Vs Superman – A Origem da Justiça

Batman Vs. Superman. (Eua, 2016.) Dir. de Zack Snyder, com Ben Affleck, Henry Cav Ill, Amy Adams.

Zack Snyder transforma seus filmes de super-heróis em tragédias familiares. Super-Homem, Batman e a mãe do primeiro. Genial.

HBO Family, 11h35/22h05. Colorido, 151 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

Um Espião e Meio

Dwayne Johnson era um jovem franzino que sofria bullying no colégio. No entanto, o tempo passou e ele cresceu. Agora, ele reencontra um dos alunos promissores da escola.

Telecine Play, 2016, 105 min.

DRAMA

Agnus Dei

No fim da Segunda Guerra, uma jovem médica francesa atende num convento da Polônia freiras grávidas, estupradas por soldados russos.

Netflix, 2016, 115 min.

FAROESTE

Bravura Indômita

Remake do clássico pelas mãos dos irmãos Coen, o filme conta a história de uma garota que, com ajuda de um oficial, vai se vingar da morte do pai.

Looke, 2010, 110 min.

Matheus Mans

DVD

LEMBRANÇAS DE UMA INFÂNCIA

Dir. de Gabrielle Demeestere. FlashStar.

[---#{"MM-ESTADAO-CONTEUDO-FOTO":[{"ID":"811958","PROVIDER":"AGILE"}]}#---

Crianças

ANIMAÇÃO

A Casa Monstro

Mais Halloween, mas agora mais light, para crianças. Nenhum adulto acredita em três adolescentes quando eles dizem que aquela casa sinistra, ó, está viva. Mas está.

Warner, 19h12. Colorido, 91 min.