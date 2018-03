Shaft

Shaft. (Eua, 2000.) Dir. de John Singleton, com Samuel L. Jackson, Vanessa Williams, Jeffrey Wright, Christian Bale.

Uma das obras definidoras da tendência conhecida como ‘blaxploitation movies’, nos anos 1970, Shaft marcou a carreira do ex-fotógrafo Gordon Parks como diretor. Samuel L. Jackson, em impecáveis ternos Armani, é o sobrinho do detetive original e Richard Roundtree, que fazia o papel, tem uma pequena participação. O próprio Gordon Parks tem uma cena. Shaft se envolve com criminoso racista e ainda enfrenta chefão dominicano do tráfico – Christian Bale e Jeffrey Wright são os atores. Tudo isso é interessante de ver e o diretor Singleton iniciava aqui uma fase de ‘reboots’, ou refilmagens – realizou depois Quatro Irmãos, adaptado do western Os Filhos de Katie Elder, de Henry Hathaway (leia ao lado). O aspecto mais desconcertante do filme é a quase total ausência de sexo – no filme antigo, Roundtree mandava ver com belíssimas estrelas negras.

PARAMOUNT, 16H35. Reprise, Colorido, 98 min.

Verônica

(Brasil, 2008.) Dir. de Maurício Farias, com Andréa Beltrão, Marco Ricca, Jonathan Azevedo, Ailton Graça.

A ‘Glória’ brasileira. Andréa faz professora que pega em armas para proteger aluno caçado pelo tráfico. Bem feito, mas o que faz a diferença é a atriz. Andréa é fogo.

TCM, 18H39. Reprise, Colorido, 90 Min.

Quatro Irmãos

Four Brothers. (Eua, 2005.) Dir. de John Singleton, com Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, Fionulla Flanagan.

Do mesmo diretor de Shaft (ao lado), a história de quatro irmãos que vingam a morte da mãe. Fionulla, que faz o papel, aparece pouco, mas é excepcional.

Telecine Pipoca, 0h20. Colorido, 108 min.

Streaming

DRAMA

O Sentido do Fim

Tony é um homem que tenta esquecer o passado. No entanto, coisas de outras épocas passam a assombrá-lo. Atuação emocionante de Jim Broadbent.

ITUNES, 2017, 108 min.

ANIMAÇÃO

Astro Boy

Na futurista Metro City, o Dr. Tenma perde seu filho e cria o robô Astro Boy para substituí-lo. Baseado no clássico desenho animado.

Telecine Play, 2009, 88 min.

SÉRIE

Friends from College

Em situações bem diferentes de sucesso profissional e pessoal, 20 anos após a graduação, amigos da faculdade se reúnem e descobrem que o amor não ficou mais fácil com a idade.

NETFLIX, 2017, 30 min.

Matheus Mans

DVD

Com a presença sexy de Jordana Brewster, a série que a Globo apresenta na TV aberta retoma os personagens de Mel Gibson e Danny Glover nos filmes de Richard Donner. Clayne Crawford e Damon Wayans são os novos heróis. E o espírito de ação é o mesmo.

Crianças

ANIMAÇÃO

Trolls

Poppy é a líder otimista dos trolls e Brunch/Tronco é seu oposto, pelo temperamento ‘dark’. Juntos embarcam numa aventura que os leva a um mundo de descobertas.

Telecine Pipoca, 15H50. Colorido, 92 min.