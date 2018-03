O Planeta dos Macacos

The Planet Of The Apes. (Eua, 1968.) Dir. de Franklin J. Schaffner, com Charlton Heston, Roddy Mcdowall, Kim Hunter, Maurice Evans.

Há quase 50 anos, surgiram em 1968, duas das mais influentes ficções científicas do cinema. Uma, mais científica – 2001, de Stanley Kubrick; a outra mais ficção – e foi O Planeta dos Macacos, a primeira versão. Na época, o mundo vivia sob a ameaça do perigo nuclear e o diretor Schaffner e seus roteiristas – Michael Wilson e Rod Serling, baseados no livro de Pierre Boulle –, mostraram o astronauta Charlton Heston perdido no espaço. Ele chega a um planeta dominado por macacos e só no final descobre que planeta é esse. O sucesso foi tão grande que deu origem a uma série, e na sequência do filme de Schaffner a emissora vai exibir A Batalha do Planeta dos Macacos, de J. Lee Thompson, de 1973. Era outro mundo e o perigo atômico pairava sobre a humanidade. As versões recentes tomaram outros rumos, conforme a época. O sucesso continua.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 112 Min.

VEJA TAMBÉM

Edward Mãos de Tesoura

Edward Scissorhands. (Eua, 1990.) Dir. de Tim Burton, com Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Vincent Price.

A obra-prima de Tim Burton, uma fábula sobre homem com mãos de tesoura, que cria beleza, mas não pode acariciar a mulher amada. Para lembrar como Burton e Depp foram bons.

FX, 16H35. Reprise, Colorido, 100 Min.

Feliz Ano Velho

(Brasil, 1988.) Dir. de Roberto Gervitz, com Marcos Breda, Malu Mader, Marco Nanini, Eva Wilma.

Filho de um desaparecido político, Marcelo Rubens Paiva encontrou seu destino ao mergulhar naquele lago. Um filme com múltiplas leituras, inclusive sobre o cinema.

Canal Brasil, 23H45. Reprise, Colorido, 105 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Gravidade

Sandra Bullock (Ryan Stone) fica presa no espaço após sua nave sofrer graves avarias. Agora, ela precisará achar um jeito de voltar para a Terra. Com George Clooney como Matt Kowalski.

HBO GO, 2013, 91 min.

BIOGRAFIA

Fome de Poder

Filme que passou batido nos cinemas, mas que é interessante. Acompanha a história por trás da criação do McDonald’s, sem censura.

NETFLIX, 2017, 115 min.

AÇÃO

O Incrível Hulk

Antes de cair nas mãos de Mark Ruffalo, o herói Hulk foi interpretado por Edward Norton neste filme que divide opinião de fãs e críticos.

Telecine Play, 2008, 108 min.

DVD

Remake de um thriller francês de 2008, o filme mostra Antonio Banderas como escritor recluso numa cabana. Ele dá abrigo a homem que o ajudou no passado e, a partir daí, nada mais é o que parece ser. O diretor investe nas reviravoltas para criar o suspense.

Crianças

AVENTURA

Príncipe da Pérsia – As Areias do Tempo

Baseado no game, o filme recupera o clima das velhas fantasias orientais de Hollywood ao mostrar príncipe e princesa que se unem contra vizir corrupto.

Telecine Pipoca, 15H30. Colorido, 116 min.