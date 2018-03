Deus É Brasileiro

(Brasil, 2002.) Dir. de Cacá Diegues, com Antonio Fagundes, Paloma Duarte, Wagner Moura.

Cacá Diegues inspirou-se livremente no conto O Santo Que Não Acreditava em Deus, de João Ubaldo Ribeiro, para realizar esse belo filme quer não deixa de ter certo parentesco com a série de comédias de Hollywood, O Todo Poderoso (mas é muito melhor). Cansado da humanidade que só lhe dá trabalho, Deus resolve tirar férias, mas antes precisa encontrar um santo que o substitua. Ele resolve procurar no Brasil, e um esperto borracheiro (e pescador) será seu guia. Mais de 20 anos depois de Bye-Bye Brasil, Cacá realiza outra viagem de descoberta – outro road movie – para descortinar o País. Deus lhe interessa como personagem literário e o filme, impregnado de baianidade, celebra o sincretismo religioso do povo brasileiro em cenas tão humanas quanto divertidas. Antonio Fagundes nunca esteve melhor e Wagner Moura e Paloma Duarte formam um casal muito atraente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 110 Min.

VEJA TAMBÉM

A Queda do Império Romano

The Fall Of The Roman Empire. (Eua, 1964.) Dir. de Anthony Mann, com Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness, James Mason, Omar Sharif.

A origem de Terra em Transe, de Glauber Rocha, está na cena final desse filme imenso do grande Mann. E Sophia é um assombro de beleza.

Telecine Cult, 15H25. REPR., COLORIDO, 180 MIN.

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento

Erin Brockovich. (Eua, 2000.) Dir. de Steven Soderbergh, com Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart.

O filme que deu a Julia o Oscar. Ela faz advogada que enfrenta e ganha de companhia que contaminou a cidade com água envenenada.

MAX UP, 21 H. Reprise, Colorido, 130 Min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

NACIONAL

Fala Comigo

Bom drama nacional, Fala Comigo mostra as consequências do fetiche de um rapaz, Diogo, que sente prazer ao ligar para as pacientes de sua mãe, uma terapeuta. Direção de Felipe Sholl.

NETFLIX, 2016, 92 min.

AÇÃO

007 – Operação Skyfall

James Bond fica fora de circulação após levar um tiro. No entanto, ele volta à ativa para proteger M e o MI6 de uma ameaça.

Telecine Play, 2012, 140 min.

DRAMA

Soundtrack

Filme experimental com Selton Mello, mostra a jornada de um fotógrafo em meio à neve e solidão numa estação de pesquisa polar.

ITUNES, 2017, 112 min.

Matheus Mans

DVD

O diretor Jon Watts e o ator Tom Holland foram contratados pela Marvel para repaginar o personagem mais famoso do estúdio, devolvendo-lhe o espírito adolescente. Não fossem os superpoderes e seria o típico filme teen, sobre um garoto qualquer que descobre o mundo.

Crianças

FANTASIA

O Caçador e a Rainha do Gelo

Chris Hemsworth, sem o martelo de Thor, mas com o machado do caçador, enfrenta a vilã Charlize Theron, com seu coração de gelo.

Telecine Pipoca, 19H50. Colorido, 114 min.