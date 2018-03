O Nascimento de Uma Nação

Birth Of A Nation. (Eua, 2016.) Dir. de (e Com) Nate Parker, mais Armie Hammer.

Embora seu título seja o mesmo do filme famoso de David W. Griffith, de 1915, o longa de Nate Parker vai na contracorrente daquela celebração da KKK. O ator e diretor Parker inspirou-se nas confissões de Nat Turner, o escravo que provocou um banho de sangue no Condado de Southampton, na Virginia, em 1831. Um filme forte, polêmico, com cenas que equivalem a ousadas escolhas estéticas, como o desfecho da rebelião ao som de Strange Fruit, com Nina Simone. O impacto da obra foi minimizado pela acusação de estupro feita ao diretor, mas houve um debate muito intenso na Mostra do ano passado – há um ano, exatamente. O grande desafio que o filme coloca diz respeito, em boa parte, à violência gráfica de seu relato. Um crítico chegou a dizer que O Nascimento de Uma Nação é a versão faca na caveira de 12 Anos de Escravidão. No fundo, o que Parker coloca em xeque é o politicamente correto.

Telecine Premium, 16H15, Colorido, 120 Min.

VEJA TAMBÉM

Insensata Paixão

Éperdument. (Bélgica, 2016.) Dir. de Pierre Godeau, com Adèle Exarchopoulos, Guillaume Galienne.

A atriz de Azul É a Cor Mais Quente como presidiária que tem romance com o diretor da cadeia. Meio improvável, mas o elenco é tão bom que até convence.

Telecine Cult, 16H10. Reprise, Colorido, 110 min.

As Virgens Suicidas

The Virgin Suicides. (Eua, 2000.) Dir. de Sofia Copolla, com Kathleen Turner, James Woods, Kirsten Dunst, Josh Hartnett, Hayden Christensen, Danny De Vito.

Garotas da alta classe média fazem pacto suicida. Por quê? O perturbador longa de estreia da talentosa Sofia Coppola.

PARAMOUNT, 22H30. Reprise, Colorido, 97 min.

Streaming

FANTASIA

O Labirinto do Fauno

Ofélia é uma garota que se muda para o interior da Espanha. Lá, ela encontra ruínas de um labirinto que abriga um fauno. Belíssima produção de Guilhermo del Toro.

ITUNES, 2006, 119 min.

DRAMA

Laranjas e Sol

Este drama baseado em fatos reais conta a história de uma assistente social britânica que desvenda um escândalo envolvendo a deportação de crianças.

NETFLIX, 2010, 105 min.

AÇÃO

Código de Honra

Steve Seagal tem uma missão: livrar sua cidade do crime. Para isso, ele precisará enfrentar seu antigo aprendiz, que deseja prendê-lo.

Telecine Play, 2016, 106 min.

Matheus Mans

DVD

Eleanor, mãe de Sofia e mulher do cineasta Francis Ford Coppola, realizou um documentário admirável sobre o marido – O Apocalipse de Um Cineasta. Sua ficção é quente – mulher de diretor norte-americano visita a França e sofre assédio de colega do marido.

Crianças

ANIMAÇÃO

Tá Chovendo Hambúrguer

A divertida história de um cara que só quer mostrar que é um inventor genial e causa estragos com sua máquina de fazer comida. De repente, o mundo está sendo soterrado.

FOX, 22H35. Reprise, Colorido, 90 min.