Tempos de Paz

(Brasil, 2009.) Dir. de Daniel Filho, com Tony Ramos, Dan Stulbach, Ailton Graça.

Grande sucesso no teatro, a peça Novas Diretrizes em Tempos de Paz, de Bosco Brasil, foi representada com sucesso nos palcos por Dan Stulbach e Tony Ramos, esse último substituindo Jairo Mattos, que foi quem começou a temporada. Adaptado por Daniel Filho, virou um filme sólido, mas o que realmente faz a diferença é o elenco. Stulbach faz um polonês que tenta migrar para o Brasil, mas é brecado na alfândega por um ex-policial do Estado Novo. O País atravessa outro momento da história e as novas diretrizes consistem em bloquear o ingresso de (ex)nazistas. Stulbach tem de provar que não é. Como? O personagem totalitário de Tony Ramos lhe dá um ultimato. Só entra se o fizer chorar. Daniel Filho é conhecido por seu método do ‘one shot’ como diretor. Ele prepara a cena com os atores e técnicos e filma uma só vez. Só repete em caso de erro grave. Tudo pela emoção. O elenco de Tempos de Paz é poderoso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 80 Min.

VEJA TAMBÉM

Holocausto Brasileiro

(Brasil, 2016.) Dir. de Daniela Arbex e Armando Mendz.

A própria autora adaptou, em parceria, seu livro que virou best seller, sobre o Hospital Colônia de Barbacena, no qual morreram, em condições sub-humanas, mais de 60 mil pessoas. Forte, e muito bem documentado.

MAX, 17H45. Reprise, Colorido & PB, 90 Min.

Amor Eterno

Eternité. (Bélgica, 2016.) Dir. de Tran Anh-Hung, com Bérénice Bejo, Audrey Tautou, Mélanie Laurent.

O diretor de O Gosto da Papaia Verde faz diversos retratos de mulheres para compor uma história da família. As atrizes são todas ótimas e agregam interesse.

Telecine Cult, 22 H. Inédito, Colorido, 115 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Wheelman

Mistura de Drive com Baby Driver, esta nova pérola da Netflix mostra um piloto de fuga que recebe ordens estranhas após um assalto fracassado.

NETFLIX, 2017, 82 min.

COMÉDIA

Embriagado de Amor

Ninguém acreditou quando Paul Thomas Anderson disse que ia dirigir uma comédia com Adam Sandler. O resultado é esse ótimo e diferente filme.

Telecine Play, 2002, 94 min.

NACIONAL

Malasartes e o Duelo com a Morte

Filme nacional com mais efeitos especiais, Malasartes conta a história de um malandro que passa por grandes provações.

NOW, 2017, 110 min.

Matheus Mans

DVD

Gunga Din EUA, 1939. Dir. De George Stevens. New Line Home Video.

Gary Grant, Victor McLaglen e Douglas Fairbanks Jr. são soldados ingleses, mas quem salva o regimento é o indiano que cuida da água, Sam Jaffe. Totalmente incorreto sob o ponto de vista de hoje – as guerras coloniais não eram tão divertidas –, é obra-prima de ação, e edição.

Crianças

AVENTURA

Guerreiros de Fogo

Arnold Schwarzenegger, em começo de carreira, após Conan, o Bárbaro, faz breve participação como aliado que ajuda Red Sonja/Brigitte Nielsen a enfrentar rainha feiticeira.

TCM, 16H48. Reprise, Colorido, 89 min.