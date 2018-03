Elle

Elle. (França, 2016.) Dir. de Paul Verhoeven, com Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Virginie Efira, Charles Berling.

Grande diretor, o holandês Verhoeven conseguiu o prodígio de dobrar a máquina de Hollywood, fazendo blockbusters que nunca deixaram de expressar sua visão do mundo e dos homens. E nunca foi uma visão, digamos, rósea. De volta à Europa, ele tem abordado temas fortes, em filmes que repercutem. Isabelle Huppert começa Elle sendo estuprada por um mascarado. Até o fim do filme, saberemos a identidade do estuprador e ela não deixará de ter sua vingança, mas Elle está longe de ser o tradicional relato hollywoodiano sobre o assunto. O próprio Verhoeven definiu seu filme como ‘uma observação sobre o que socialmente se considera normalidade’. Na verdade, seu filme subverte padrões morais e prova que, de perto, ninguém é normal. Isabelle é excepcional no papel.

MAX, 18H45. Reprise, Colorido, 130 Min.

VEJA TAMBÉM

Faroeste Caboclo

(Brasil, 2013.) Dir. de René Sampaio, com Ísis Valverde, Fabrício Boliveira, Felipe Abib, Antônio Calloni.

Ísis, a Ritinha da novela A Força do Querer, envolve-se com baiano que veio tentar a sorte em Brasília. Baseado na música de Renato Russo, o filme explode em sexo e violência.

WARNER, 18H51. Reprise, Colorido, 108 Min.

Colombiana – Em Busca da Vingança

Colombiana. (Eua, 2011.) Dir. de Olivier Megaton, com Zoe Saldana, Jordí Mollà.

Zoe Saldana faz colombiana que virou assassina de aluguel e nunca desiste de caçar o homem que matou seus pais. Luc Besson escreveu e produz e o thriller é bem bom.

FX, 22H30. Reprise, Colorido, 111 Min.

Streaming

AÇÃO

Jogo do Dinheiro

Frustrado com seus investimentos, um rapaz sequestra o apresentador de televisão ao vivo para se vingar. Com George Clooney e Julia Roberts no elenco.

HBO GO, 2016, 99 min.

DRAMA

118 dias

Ao cobrir as eleições no Irã em 2009, o jornalista Maziar Bahari é acusado de espionagem e brutalmente interrogado pela polícia iraniana.

NETFLIX, 2014, 103 min.

COMÉDIA

Deadpool

Acompanha o anti-herói Deadpool, um ex-militar e mercenário que busca vingança para acontecimentos passados. Divertido, mas com um humor muito ácido e particular.

Telecine Play, 2016, 108 min.

Matheus Mans

DVD

Um dos grandes nomes da nouvelle vague japonesa, Teshigahara destacou-se com A Mulher da Areia, ao qual se seguiu este drama sobre homem que tem o rosto desfigurado e, ao usar uma máscara, muda a personalidade. Também chamado de O Rosto da Maldade.

Crianças

FANTASIA

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Personagem secundário na saga de Harry Potter, Newt Scamande e seus animais fantásticos ganham franquia própria. Grande diversão.

HBO, 9H45/22H10. Reprise. Colorido, 133 min