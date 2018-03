Hot Spot – Um Lugar Muito Quente

The Hot Spot. (Eua, 1990.) Dir. de Dennis Hopper, com Don Johnson, Virginia Madsen, Jennifer Connelly

Don Johnson, consagrado na série Miami Vice, criou uma persona que talvez fosse muito avançada para a Hollywood daquela época. Este filme, por exemplo. Ele faz um sujeito à deriva que vai vender carros num lugarejo do Texas. Envolve-se com a mulher do dono do negócio, e só o que ela deseja é que ele mate seu marido. Virginia Madsen cria uma personagem que tem tudo a ver com a de Barbara Stanwyck em Pacto de Sangue, mas o ator, e aqui diretor, Hopper está longe de ter feito um noir inspirado como o de Billy Wilder. As cenas de sexo, de qualquer maneira, são fortes e mantêm o público ligado. Só como curiosidade – Dakota Johnson, filha de Don, e Jamie Dornan teriam incrementado a série 50 Tons de Cinza, se fizessem metade do que ‘papai’ faz com Virginia na cama. Jennifer Connelly é a boa moça. Desconfie.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PARAMOUNT, 1H05. Reprise, Colorido, 130 min.

VEJA TAMBÉM

O Último Metrô

Le Dernier Metro. (França, 1980.) Dir. de François Truffaut, com Catherine Deneuve, Gérard Depardieu.

Na França ocupada pelos nazistas, Depardieu esconde-se no próprio teatro e vê como ator mulherengo tenta seduzir sua mulher (Deneuve). Vencedor de dez César, o Oscar francês.

Telecine Cult, 17H40. Reprise, Colorido, 128 min.

A Mulher do Pai

(Brasil, 2016.) Dir. de Cristiane Oliveira, com Marat Descartes, Veronica Perrotta, Aurea Baptista.

Chega rapidamente à TV o belo longa sobre garota que cuida do pai cego e tem ciúmes quando essa estranha se coloca entre os dois. Muito bem feito e interpretado.

Canal Brasil, 22 horas. Reprise, Colorido, 94 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

1922

Mais uma adaptação de Stephen King chegando às telas. Desta vez, a Netflix adapta a história de um fazendeiro que mata sua mulher para resolver seus problemas financeiros.

NETFLIX, 2017, 102 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Guardiões da Galáxia

Ótimo filme do universo Marvel, Guardiões da Galáxia mostra estranhos e divertidos aliens que tentam salvar o universo.

Telecine Play, 2014, 116 min.

DRAMA

Lady Macbeth

Mesmo sem relação com a obra de Shakespeare, esse filme usa o famoso sobrenome para contar uma história de amor e traição. Surpresa do ano.

NOW, 2017, 89 min.

Matheus Mans

DVD

Diretor apreciado por suas fantasias científicas – e pelos westerns –, Jack Arnold é autor dessa sátira que resistiu muito bem ao tempo. O menor país do mundo invade os EUA. Peter Sellers está impagável e o filme ainda tem a beleza da jovem Jean Seberg.

Crianças

AÇÃO

Speed Racer

Garoto que quer ser campeão enfrenta corredor misterioso. Uma história de irmãos, e os Wachowski refletem sobre uma operação irreversível – a mudança de sexo de Larry?

Hbo Family, 13h02. Colorido, 135 min.