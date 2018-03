Filmes na TV

Aliados

Allied. (EUA, 2016.) Dir. de Robert Zemeckis, com Brad Pitt, Marion Cotillard.

Tinha de ser Casablanca. No começo deste filme, o piloto Brad Pitt é enviado a uma missão no Marrocos. Liga-se a uma espiã da Resistência francesa, a deslumbrante Marion Cotillard. Zemeckis, diretor irregular mas que ainda não perdeu a capacidade de surpreender, fez filmes de diversos gêneros. Aqui, inspira-se nos velhos clássicos românticos de guerra, especialmente no maior de todos – Casablanca, de Michael Curtiz, com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Seu filme é suntuoso, os atores são o máximo do glamour. Casam-se, e aí vem a bomba. Na verdade, ela pode ser uma agente dupla. Será? Foi na estreia de Aliados que se confirmaram os rumores da separação de Brad e Angelina Jolie. A bela Marion chegou a ser apresentada como o pivô da crise. Não foi, mas de alguma forma isso prejudicou o filme, que não fez nem de longe o sucesso esperado de público.

Telecine Premium, 19h45. Reprise, colorido, 124 min.

Redemoinho

(Brasil, 2016.) Dir. de José Luiz Villamarim, com Júlio Andrade, Irandhyr Santos, Dira Paes, Cássia Kiss Magro.

Amigos de infância reencontram-se depois de muito tempo. Afloram segredos que podem destruir não só a amizade, mas as famílias de ambos. Narração de mestre, grandes atores.

Telecine Cult, 18 horas. Reprise, colorido, 100 min.

Cidade Baixa

(Brasil, 2005.) Dir. de Sérgio Machado, com Wagner Moura, Lázaro Ramos, Alice Braga.

Dois amigos, uma mulher sedutora. Um dos melhores triângulos amorosos do cinema brasileiro. E o elenco –dá para sentir a eletricidade entre Wagner, Lázaro e Alice.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 98 min.

Streaming

DRAMA

A Filha

Depois de uma longa ausência, Christian retorna à sua cidade natal para o casamento do pai, com quem tem uma relação complicada. Com Geoffrey Rush.

Itunes, 2017, 94 min.

SÉRIE

Castlevania

Inspirada em um game, esta série de quatro episódios mostra a luta de um caçador de vampiros para salvar uma cidade sitiada por um exército de criaturas controladas pelo Drácula.

Netflix, 2017, 25 min.

TERROR

Assassino Invisível

Um serial killer volta a matar 65 anos depois, aterrorizando moradores de uma pequena cidade.

Telecine Play, 2014, 84 min.

DVD

AMOR.COM

Brasil, 2017. Dir. de Anita Barbosa, com Isis Valverde.

Comédia romântica, ou o improvável encontro da blogueira mais influente do pedaço com o nerd mais atrapalhado de todos. Arrasa-quarteirão como a sereia sexy da novela A Força do Querer, Ísis Valverde forma uma dupla das mais cativantes com Gil Coelho.

Crianças

COMÉDIA

Um Hotel Bom pra Cachorro

Proibidos de ter cachorros em casa, dois irmãos transformam hotel abandonado em albergue para animais de rua. O tom é de comédia.

FOX, 12h45. Reprise, colorido, 100 min.