Filadélfia

Philadelphia. (EUA, 1993.) Dir. de Jonathan Demme, com Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards, Mary Steenburgen, Antonio Banderas.

Jonathan Demme, que morreu em abril, emendou seu thriller vencedor do Oscar – O Silêncio dos Inocentes – com esse outro drama que deu a Tom Hanks seu primeiro prêmio da Academia. Bruce Springsteen também ganhou a estatueta de canção por Streets of Philadelphia. Na época, muito se comentou sobre o foco na aids, mas o filme não é sobre o soropositivo. Não sabemos grande coisa sobre os personagens de Hanks nem seu companheiro, Antonio Banderas. O filme é, na verdade, sobre um hétero, o advogado Denzel Washington, que precisa vencer seu preconceito (homofobia?) para chegar à compaixão por seu cliente. Nesse sentido, a grande cena talvez seja o estranhamento no olhar de Denzel, quando Hanks canta com a Callas a ária La Mamma Morta, da ópera Andrea Chenier. É um outro mundo que ele descobre, e tem de aceitar.

TCM, 22 horas. Reprise, colorido, 119 min.

Uma Equipe Muito Especial

League Of Their Own. (EUA, 1992.) Dir. de Penny Marshall, com Tom Hanks, Geena Davis, Madonna.

Ou como as mulheres criam sua liga de beisebol, quando os homens vão para a 2.ª Grande Guerra. Você não vai acreditar como Hanks, num papel de comédia, e Madonna estão bem.

TCM, 15h55. Reprise, colorido, 128 min.

Closer – Perto Demais

Closer. (EUA, 1986.) Dir. de Mike Nichols, com Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen.

O próprio Patrick Marber adaptou sua peça e o filme tem mais palavrões que qualquer outra produção A de Hollywood. Dois casais. Quem fica com quem?

Paramount, 22h40. Reprise, colorido, 104 min.

Streaming

DRAMA

Os Meyerowitz

Mágoas e rivalidades marcam o reencontro de três irmãos que se reúnem em Nova York para homenagear o pai, vivido por Dustin Hoffman. Drama surpreendente com Adam Sandler e Ben Stiller.

Netflix, 2017, 112 min.

AÇÃO

A Última Cartada

O principal chefe do crime de Las Vegas oferece uma recompensa a quem conseguir matar o mágico Buddy Aces, que expôs a organização.

Telecine Play, 2006, 107 min.

SUSPENSE

Ao Cair da Noite

Ótimo filme esnobado em 2017, Ao Cair da Noite acompanha a rotina de uma família numa sociedade pós-apocalíptica. Excepcional.

Itunes, 2017, 91 min.

DVD

Rebecca A Mulher Inesquecível

EUA, 1940.

O primeiro filme americano do mestre do suspense valeu a Alfred Hitchcock o Oscar de melhor filme de 1940. Baseia-se no romance de Daphne Du Maurier, com Joan Fontaine como heroína perseguida pela lembrança da primeira mulher do marido, Laurence Oliver.

Crianças

AVENTURA

Esqueceram de Mim 3

Depois de duas aventuras sucessivas com Macaulay Culkin, Olek Krupa prossegue a série enfrentando ladrões que querem recuperar chip valioso que foi escondido no controle remoto.

Telecine Fun, 14h25. Reprise, colorido, 103 min.