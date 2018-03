Filmes

Encontros e Desencontros

Lost In Translation. (Eua, 2003.) Dir. De Sofia Coppola, Com Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anna Faris.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há um velho longa de Alan J. Pakula - Starting Over, de 1979 – com o mesmo título brasileiro do filme de Sofia Coppola. Em Portugal, é O Amor É Um País Estranho. Scarlett Johansson acompanha o marido no Japão. Ele a negligencia, ela se aproxima de um ator maduro que roda uma publicidade e também se sente à deriva. Ficam os dois meio perdidos. Diferenças de idades, de culturas e os atores estão tão bem que ver o filme pode se tornar uma experiência visceral, malgrado o estilo sempre cool da filha de Francis Ford Coppola, que não gosta muito de emoções intensas. Um cinema feito de delicada observação. Hype. Bill Murray foi indicado para o Oscar e Sofia recebeu o prêmio da Academia para o melhor roteiro. É uma das mais interessantes autoras da atualidade, mesmo que seus filmes dividam a crítica.

Telecine Cult, 18h10. Reprise, colorido, 101 min.

VEJA TAMBÉM

Os Incompreendidos

Les 400 coups. (frança, 1959.) Dir. de françois truffaut, com jean-pierre léaud.

O início da saga de Antoine Doinel também é o primeiro de três filmes do diretor, que o canal exibe em sequência, lembrando sua morte, em 21 de outubro de 1984. Virão depois Jules e Jim (22 h) e O Último Metrô (0 h).

Telecine Cult, 22 h. Reprise, p&b, 99 min.

O Beijo do Asfalto

(Brasil, 1981.) Dir. de Bruno Barreto, com Tarcísio Meira, Cristiane Torloni, Nei Latorraca, Lídia Brondi.

A peça famosa de Nelson Rodrigues. Atropelado pede um beijo que destrói a vida de Arandir. A Mostra exibe a nova versão, O Beijo, dirigida por Murilo Benício.

Canal Brasil, 2h30. Reprise, colorido, 80 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Corações Famintos

Apesar do nome lembrar um filme trash de terror, Corações Famintos é um delicado drama sobre a relação conturbada de um casal que não concorda nos modos de criação de sua filha.

Telecine Play, 2014, 112 Min.

COMÉDIA

Tickle Head

Uma pobre vila de pescadores está próxima de receber um grande investimento. Mas, para isso, precisa convencer um médico a se mudar para lá.

Netflix, 2013, 113 min.

ANIMAÇÃO

A Bailarina

Uma garota órfã foge para Paris em busca de seu sonho: se tornar uma bailarina. Animação boa para crianças e adultos. Diverte.

Itunes, 2017, 89 min

Matheus Mans

DVD

O Botão de Pérola

Chile/França, 2015. Dir. de Patricio Guzmán. IMS.

Grande documentarista, o chileno Patricio Guzmán possui esse raro segredo. Ele parte do que parece nada – um botão encontrado no mar – para tecer uma história do Chile, desde as tribos primitivas que povoaram o país, até a ditadura de Pinochet. Uma obra-prima.

Crianças

ANIMAÇÃO

Tá Dando Onda 2

Novas aventuras do pinguim surfista Cody Maverick. Dessa vez ele desafia os amigos a acompanhá-lo em seu maior desafio – subir ao pico mais alto da Terra.

HBO Family, 11h11. Colorido, 84 min.