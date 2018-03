Filmes

Patton – Rebelde ou Herói?

Patton. (Eua, 1970.) Dir. de Franklin J. Schaffner, com George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young.

Há sempre tanta expectativa em relação ao Oscar – como prêmio dos prêmios do cinema –, que talvez seja bom lembrar que, há quase 50 anos, George C. Scott provocou polêmica ao dizer que atores não são cavalos para competir numa corrida e, portanto, estava se lixando para a estatueta da Academia. Ele acrescentou que não iria à cerimônia nem enviaria representante, o que realmente fez. Mas ganhou – um dos sete Oscars que consagraram a cinebiografia do general George Patton, incluindo também filme e direção. Um dos mais brilhantes estrategistas da história do Exército dos EUA, Patton possuía uma personalidade excêntrica, para dizer-se o mínimo. Vivia brigando com a estrutura da instituição, e com seus comandados. Entrou para a história a bofetada que deu num soldado. Tudo isso o roteiro premiado de Francis Ford Coppola e Edmund H. Norton reconstitui.

Telecine Cult, 12h35. Reprise, colorido, 169 min.

VEJA TAMBÉM

Da Terra Nascem os Homens

The Big Country. (Eua, 1958.) Dir. de William Wyler, com Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Carroll Baker.

Clássico do western, e um filme muito bom de ver. Gregory Peck faz almofadinha do Leste em choque com a cultura do ‘Wild West’. Geniais a briga a socos e a trilha de Jerome Moross.

Telecine Cult, 9h35. Reprise, colorido, 166 min.

Não por Acaso

(Brasil, 2007.) Dir. de Philippe Barcinski, com Rodrigo Santoro, Leonardo Medeiros, Letícia Sabatella.

Um acidente de carro muda a vida de dois homens. Uma visão idealizada, mas muito interessante, do trânsito de São Paulo. Cássia Kiss Magro rouba a cena (como sempre).

Canal Brasil, 15h45. Reprise, colorido, 102 min.

Streaming

SÉRIE

Mindhunter

Dois agentes do FBI expandem as fronteiras da ciência criminal nos anos 70 com um perigoso mergulho no universo da psicologia do assassinato.

Netflix, 2017, 50 min.

AÇÃO

Fim da Linha

Após salvar Lisa de uma situação de risco, Steve Seagal, um segurança de shopping que leva uma vida tranquila longe dos perigos do passado, se envolve em uma conspiração com um chefão do tráfico de drogas.

Telecine Play, 2016, 86 min.

DRAMA

A Professora

Em 1983, uma professora corrupta, mas protegida pelo regime socialista, causa furor na Checoslováquia.

Vivo Play, 2017, 102 min.

Matheus Mans

DVD

O CÍRCULO

EUA, 2017. Dir. de James Ponsoldt, com Emma Watson.

Estrela (feminista) de um dos maiores sucessos do ano – a versão live action dse A Bela e a Feras –, Emma Watson contracena aqui com Tom Hanks. Sua alegria por trabalhar na maior empresa de internet do mundo cai por terra quando ela descobre... coisas.

Crianças

AVENTURA

A Bússola de Ouro

Nicole Kidman e Daniel Craig, antes de ser 007, animam essa fantasia sobre garota que busca amigos que foram sequestrados e termina salvando o mundo. Ação, muitos efeitos.

Max up, 9h20. Colorido, 113 min.