Assassinos por Natureza

Natural Born Killers. (Eua, 1994.) Dir. de Oliver Stone, com Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, Tom Sizemore.

Quentin Tarantino criou a história e o próprio Stone escreveu o roteiro – com mais dois colaboradores – desse filme que pretende ser uma espécie de Bonnie & Clyde geracional. Casal jovem cai na estrada matando e o diretor não apenas encara o tema da violência como o fascínio da ‘América’ pelos criminosos. Por mais relevante que seja o material, a crítica caindo matando no diretor, acusado de perder o foco em favor do som e da fúria – mesma acusação feita a Selvagens, outro Stone, de 2012, sobre o tráfico de drogas em Los Angeles (e ao longo da fronteira mexicana). Vale destacar que a Editora Best Seller está lançando Conversas com Putin, e o livro tem uma versão de quase quatro horas, para cinema e TV, mostrando os encontros de Stone com o dirigente russo, repetindo o que havia feito com Fidel Castro e Hugo Chávez.

FX, 14H05. Reprise, Colorido, 119 Min.

Robin Hood – O Príncipe dos Ladrões

Robin Hood – Prince Of Thieves. (Eua, 1991.) Dir. de Kevin Reynolds, com Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastratantonio, Christian Slater.

Robin Hood e seu amigo mouro, o vilão Alan Rickman, a mocinha Mary Elizabeth. Uma bela aventura.

FX, 20H50. Reprise, Colorido, 138 Min.

Sou ou Não Sou

To Be Or Not To Be. (Eua, 1983.) Dir. de Alan Johnson, com Mel Brooks, Anne Bancroft, Charles Durning.

O remake da comédia clássica de Ernst Lubitsch, de 1942, faz de Mel Brooks o ator que tem de enganar os nazistas. Ecos de Shakespeare, o desabafo de Shylock em O Mercador de Veneza.

Telecine Cult, 22 H. Represe, Colorido, 94 Min.

Streaming

DRAMA

O Valor de um Homem

Vincent Lindon é um homem de meia-idade que tenta se recolocar no mercado de trabalho para pagar a educação do filho deficiente. Para isso, porém, ele vai passar por situações que o colocarão à prova.

Telecine Play, 2015, 91 MIN.

TERROR

Corrente do Mal

Uma jovem começa a ser perseguida por um fantasma após ter sua primeira relação sexual. A história é estranha, mas é um ótimo filme de terror. Extremamente original.

NETFLIX, 2014, 107 min.

DRAMA

A Leoa

Um homem cuida sozinho de sua filha, que nasceu com uma deficiência que cobre todo o seu rosto de pelos.

ITUNES, 2017, 117 min.

Matheus Mans

DVD

Selton Mello faz fotógrafo que viaja ao Ártico para colher material para uma exposição de selfies inspirada em músicas. E se envolve numa discussão sobre arte e ciência com Seu Jorge e Ralph Ineson. 300 ml dirige e o curioso é que o gelo é falso. O filme foi feito em estúdio, no Rio.

Crianças

ANIMAÇÃO

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

Para levantar seu teatro decadente, coala promove concurso de calouros. The Voice em versão animal. Um filme lindo. E a trilha... Genial!

Telecine Pipoca, 17H45. Colorido, 108 min.