Fugindo do Inferno

The Great Escape. (Eua, 1964.) Dir. de John Sturges, com Steve Mcqueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn, David Mccallum, Donald Pleasence.

Mestre da ação, grande diretor de faroestes, Sturges talvez tenha sido o verdadeiro criador do spaghetti western – com a primeira versão de Sete Homens e Um Destino, a de 1960. Quatro anos mais tarde, ele retomou boa parte do elenco masculino daquele clássico e colocou todos aqueles atores como prisioneiros de um campo nazista. Agindo como grupo, planejam a fuga do título – só o personagem de Steve McQueen permanece um individualista, tentando fugir no lombo de uma motocicleta. Baseado numa história real, esse blockbuster criou um gênero de cinema e, anos mais tarde, inspirou a animação A Fuga das Galinhas. Direção, elenco, roteiro (de James Clavell e W.R. Burnett), fotografia (de Daniel Fapp) e trilha (de Elmer Bernstein), é tudo 10. Um filmaço.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult, 18H50. Reprise, Colorido, 168 min.

VEJA TAMBÉM

Super 8

Super 8. (Eua, 2011.) Dir. de Jj Abrams, com Kyle Chandler, Elle Fanning.

Garotos fazem filme amador, testemunham acidente de trem e... O protagonista é órfão e identifica no monstro do espaço, pois há um, a tristeza do olhar de sua mãe, que morreu. A obra-prima de JJ.

Paramount, 16H05. Colorido, 112 min.

Highlander – O Guerreiro Imortal

Highlander. (Eua, 1986.) Dir. de Russell Mulcahy, com Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown.

Guerreiro do século 16 é caçado desde a antiga Escócia até a Nova York de 30 anos atrás. Ação estilosa, virou cult e deu origem a série.

TCM, 19H58. Reprise, Colorido, 111 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Spielberg

Original da HBO, este documentário mostra as influências e motivações do cineasta Steven Spielberg.

HBO GO, 2017, 146 min.

AÇÃO

Sin City: A Dama Fatal

Continuação da polêmica franquia, A Dama Fatal mostra como Dwight é novamente traído pela enigmática e fatal Ava, a mulher dos seus sonhos e pesadelos. Com Eva Green e Jessica Alba.

Telecine Play, 2014, 99 min.

COMÉDIA

Espelho, Espelho Meu

Acompanha a vida de Branca de Neve em busca de seu lugar no trono com a ajuda de um grupo de anões nesta releitura do clássico dos irmãos Grimm.

NETFLIX, 2012, 105 min.

Matheus Mans

DVD

Com extras sobre a atriz e cantora Gigliola Cinquetti, o compositor Domenico Modugno e o Festival de San Remo, o filme baseia-se na canção famosa sobre o primeiro amor de uma garota. O amado é Mark Damon, ator de Roger Corman que virou astro de spaghetti westerns na Itália.

Crianças

FANTASIA

As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3D

Robert Rodriguez dirige a história de garoto que sofre bullying na escola e faz descoberta assombrosa – seus heróis imaginários existem de verdade.

FOX, 14H20. Reprise, Colorido, 93 min.