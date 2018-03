Filmes na TV

Vermelho Russo

(Brasil, 2016.) Dir. de Charly Braun, com Martha Nowill, Maria Manoella, Michel Melamed.

Martha Nowill e o diretor Charly Braun dividiram o Redentor de melhor roteiro na Première Brasil do Festival do Rio do ano passado por esse filme que tem um formato muito curioso. Duas atrizes brasileiras decidem ir à Rússia para estudar o célebre método de interpretação de Stanislavski, o que fazem por meio da encenação de uma peça de Chekhov. A história tem uma base real, pois Martha e sua parceira de elenco, Maria Manoella, realmente fizeram essa jornada, que agora reconstituem ficcionalmente. O filme, que chega a lembrar Jogo de Cena, o clássico de Eduardo Coutinho, tem cenas ótimas que deixam o público na dúvida sobre o que é encenado, ou não. Martha e Maria conversam, brigam, embebedam-se. O filme é elas e a simpatia da dupla envolve o espectador, que participa da viagem. No final, querendo falar sobre arte, o filme retrata a vida. Ou filma a vida para refletir sobre a arte. Uma obra necessária.

Canal Brasil, 22 horas. Inédito, colorido, 90 min.

Imprevistos de Uma Noite em Paris

Ouvert La Nuit. (França, 2016.) Dir. e Interpretação de Edouard Baer, com Sabrina Quazani, Audrey Tautou.

Encenador que tenta salvar seu teatro em Paris tem apenas uma noite para resolver os problemas relativos a seu próximo espetáculo.

Telecine Cult, 22 horas. Inédito, colorido, 97 min.

Lição de Amor

(Brasil, 1976.) Dir. de Eduardo Escorel, com Lilian Lemmertz, Rogério Fróes.

Apesar do horário proibitivo, trata-se de um dos grandes filmes do cinema brasileiro. Fraulein, a grande Lilian Lemmertz, é contratada para dar aulas de piano e alemão – na verdade, de sexo – a jovem herdeiro.

Canal Brasil, 3h40. Reprise, colorido, 91 min.

Streaming

COMÉDIA

Apostando Tudo

Após perder US$ 50 mil, Eddie Garrett (Jake Johnson) começa a reconstruir sua vida. Um acontecimento inesperado, porém, faz com que ele reveja suas escolhas.

Netflix, 2017, 88 min.

DRAMA

O Dia Depois de Amanhã

A Terra está sendo destruída por conta do aquecimento global. Um pai, no entanto, acredita que seu filho ainda está vivo e parte em sua busca. Com Jake Gyllenhaal.

Netflix, 2004, 124 min.

ANIMAÇÃO

O Bom Dinossauro

E se os dinossauros e os humanos coexistissem? Esta animação pouco comentada da Disney mostra esta curiosa e divertida relação.

Itunes, 2015, 90 min.

DVD

THE NORMAL HEART

EUA, 2014. Dir. de Ryan Murphy.

No começo dos anos 1980, uma misteriosa epidemia atinge principalmente grupos de homossexuais nos EUA. Julia Roberts e Mark Ruffalo são alguns dos atores dessa bela reconstituição. Que doença é essa? As minorias sofrem, a maioria não quer nem saber.

Crianças

COMÉDIA

Professor Aloprado 2 – A Família Klump

No remake do clássico de Jerry Lewis, e o filme virou série, Eddie Murphy interpreta a família toda. Cinco papéis, e ele é ótimo. Já o filme...

Telecine Fun, 16 horas. Colorido, 107 min.