Filmes

A Marca da Forca

Hang ’Em High. (Eua, 1968.) Dir. de Ted Post, com Clint Eastwood, Inger Stevens, Pat Hingle, Ed Begley.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pode ser mera coincidência, mas o canal de cults da rede Telecine programou uma sequência de westerns, e o de Ted Post vai passar entre Quando Explode a Vingança, de Sergio Leone (19h05) e Da Terra Nascem os Homens, de William Wyler (0h10). Clint Eastwood, de volta da Itália, onde estrelara a série do Homem Sem Nome, é confundido com temido pistoleiro e sofre uma tentativa de enforcamento. Sobrevive, mas carrega no pescoço a cicatriz da corda. E parte para a vingança. Ted Post foi um pequeno diretor de grandes filmes. Espremido entre o spaghetti western de Leone, com trilha de Ennio Morricone, e o faroeste psicológico de Wyler, com a trilha genial de Jerome Moross, seu filme pede atenção. É bem feito, e Clint esculpe um daqueles (anti)heróis taciturnos que fizeram sua fama.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 116 min.

VEJA TAMBÉM

Anchieta, José do Brasil

(Brasil, 1977.) Dir. de Paulo César Saraceni, com Ney Latorraca, Paulo César Pereio, Hugo Carvana.

Um dos mais sugestivos exemplos de cinema histórico feito no País. O mítico Anchieta e sua relação com os índios. O papel da Igreja, o colonialismo cultural. Árduo, mas interessante.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, colorido, 150 Min.

Bruna Surfistinha

(Brasil, 2011.) Dir. de Marcus Baldini, com Deborah Secco, Cássio Gabus Mendes, Drica Moraes, Fabíula Nascimento.

Garota de classe média prostitui-se e vira celebridade contando suas experiências na internet. Deborah Secco faz toda a diferença e o filme cresce com ela.

FX, 21h25. Reprise, colorido.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da Tv fechada

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Blade Runner

No ritmo de lançamento do novo filme, Blade Runner 2049, chega ao streaming para contar a história de Rick Deckard. Um clássico.

Itunes, 1982, 117 min.

SÉRIE

Peaky Blinders

Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço.

Netflix, 2013, 57 min.

SUSPENSE

O Impostor

John Travolta é um copiador de artes plásticas. Ao sair da prisão, ele precisa reproduzir um valioso quadro e roubar o original para não ser preso novamente. Com Christopher Plummer.

Telecine Play, 2014, 95 min.

Matheus Mans

DVD

OS QUATRO CAVALEIROS DO APOCALIPSE

EUA, 1962.

O livro de Blasco Ibañez já havia sido adaptado com Rodolfo Valentino no cinema silencioso. Nada que se compare à suntuosa versão de Vincente Minnelli com Glenn Ford. Uma família dividida pela guerra. O horror da guerra (e do nazismo) em cores – o verde e o vermelho.

CRIANÇAS

AÇÃO

Zathura – Uma Aventura Espacial

Irmãos encontram no sótão um jogo que os projeta no espaço. O que está ocorrendo? E quem é esse misterioso astronauta? Com Kristen Stewart.

FOX, 14h10. Reprise, colorido, 101 min.