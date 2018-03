Filmes

A Pele de Vênus

La Vénus À La Fourrure. (França, 2013.) Dir. de Roman Polanski, com Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há um novo filme de Roman Polanski no Festival do Rio – Baseado numa História Real, com Emmanuelle Seigner e Eva Green. E existem dois Polanskis na TV paga, neste sábado. Baseado na peça Vênus de Visom, esse filme é sobre uma atriz que chega tarde a um teste e, mesmo assim, tenta convencer um diretor a lhe der o papel em seu próximo filme. O filme parece sobre isso, mas é um pouco mais complexo – narra a vingança de uma mulher. É excepcionalmente bem feito, e interpretado. Emmanuelle, mulher de Polanski (na vida), tem um de seus grandes (o maior?) papéis. Ela também está em O Deus da Carnificina, adaptado da peça de Yasmina Reza, no mesmo canal, às 22 h. Todos esses filmes, como a obra de Polanski – toda ela –, falam de relações predatórias. O mal que os homens (e mulheres) se fazem.

Telecine Cult, 17h35. Reprise, colorido, 96 min.

VEJA TAMBÉM

Garota Exemplar

Gone Girl. (Eua, 2014.) Dir. de David Fincher, com Ben Affleck, Rosamund Pike.

Ben Affleck fica no foco da mídia, após o desaparecimento de sua mulher. Rosamund Pike foi morta? E foi ele? Prepare-se para um tobogã de emoções (e revelações). Rosamund foi indicada para o Oscar.

FX, 17h30. Reprise, colorido, 149 min.

Invasão do Mundo – Batalha de Los Angeles

Battle: Los Angeles. (Eua, 2011.) Dir. de Jonathan Liebesman, com Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez.

Los Angeles vira o centro da resistência aos alienígenas que invadiram a Terra. O mesmo filme estará no canal FX às 20h.

Warner, 20h25. Reprise, colorido, 114 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

O Legado de Osíris

Surpreendente filme australiano, conta a história de um homem que volta do espaço para resgatar sua filha na Terra.

Itunes, 2017, 98 min.

DOCUMENTÁRIO

A Morte e Vida de Marsha P. Johnson

Enquanto enfrenta uma onda de violência contra mulheres trans, a ativista Victoria Cruz investiga a morte da amiga Marsha Johnson.

Netflix, 2017, 105 min.

SUSPENSE

Corpo Fechado

Filme relacionado ao recente Fragmentado, Corpo Fechado conta a história de pessoas com poderes sobre-humanos. Com Bruce Willis, Samuel L. Jackson e dirigido por M. Night Shyamalan.

Telecine PLAY, 2000, 104 MIN.

Matheus Mans

DVD

BALAS

CONTRA A GESTAPO

EUA, 1942. Dir. Vincent Sherman.

Humphrey Bogart integra grupo de criminosos em Nova York. Quando padeiro é assassinado, ele desconfia de outra gangue, mas são os nazistas e seus apoiadores. O diretor Vincent Sherman era um dos artesãos da Warner. Seu filme resistiu bem ao tempo.

Crianças

FANTASIA

Mogli, o Menino-Lobo

A conhecida história do menino criado por lobos já foi tema de uma famosa animação. Aqui, só o garoto é ‘real’. A selva, os animais, tudo é criado no computador.

Telecine. Pipoca, 13h20. Col., 106 min.