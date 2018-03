E.T. – O Extraterrestre

E.T. The Exterrestrial. (Eua, 1982.) Dir. De Steven Spielberg, Com Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Drew Barrymore.

Com todo respeito pela figura histórica de Gandhi, em 1982 havia dois extraterrestres na disputa do Oscar e a Academia preferiu o Mahatma. Faz sentido. O Oscar jamais seria dado a uma fantasia, mas o Gandhi de Richard Attenborough, limado de certos aspectos mais polêmicos, também sugere alguém que não é desse mundo. Divagações à parte, a história de Elliot e como ele supre sua carência adotando um alienígena que se perdeu na Terra – e que tenta voltar a seu mundo – é uma daquelas fábulas cuja beleza e transcendência desafiam o tempo. Pois E.T. é um filme com múltiplos significados. Fala de infância, do autoritarismo do ‘sistema’ que quer se apossar do alienígena – para dissecá-lo? – e ainda se apoia nesse tema do ‘retorno ao lar’, que com o da segunda chance, é emblemático do cinema norte-americano. Um grande filme.

Telecine Cult, 19H50. Reprise, Colorido, 121 min.

Todo Mundo em Pânico

SCARY MOVIE. (EUA, 2000.) DIR. DE KEENEN WAYANS, COM IVORY WAYANS, ANNA FARIS.

Terrir – terror com riso, primeiro de uma série (e a emissora exibe três filmes em sequência). Grupo que matou um homem acidentalmente é perseguido por serial killer. Quem, ou que será?

FX, A partir das 19H45. 185 min (Total Dos 3).

O Homem Que Copiava

(Brasil, 2003.) Dir. de Jorge Furtado, com Lázaro Ramos, Leandra Leal, Luana Piovani, Pedro Cardoso.

Homem que trabalha numa copiadora falsifica dinheiro para conseguir se aproximar da mulher a quem deseja. O humor de Jorge Furtado, o elenco. Um regalo.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 123 min.

DRAMA

O Sol É Para Todos

Baseado no clássico da literatura O Sol É Para Todos, de Harper Lee, conta a história de um advogado que defende um homem negro inocente no sul dos Estados Unidos, nos anos 1930.

NETFLIX, 1962, 129 min.

COMÉDIA

Os seus, os meus, os nossos

Frank tem dez filhos. Helen tem oito filhos. Quando eles se casam, os dois precisarão enfrentar os desafios de uma grande família.

Telecine Play, 1968, 111 min.

SUSPENSE

Veronica

Uma psicóloga sai da reclusão para aceitar o estranho caso de uma jovem terapeuta que desapareceu misteriosamente.

NETFLIX, 2017, 81 min.

Matheus Mans

DVD

Mais de um crítico vai jurar que Keanu Reeves renasceu com esse personagem. John Wick deixa a aposentadoria e viaja a Roma para ajudar amigo que enfrenta organização secreta. Embora o primeiro filme seja melhor, o 2 não decepciona, com ótimas cenas de ação.

Crianças

FANTASIA

O Lar das Crianças Peculiares

Tim Burton baseou-se no primeiro livro de uma trilogia de Ransom Riggs para contar essa história de crianças com habilidades especiais – e muitos inimigos.

Telecine Pipoca, 15H05. Colorido, 127 min.