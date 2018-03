Carruagens de Fogo

Chariots Of Fire. (Eua, 1981.) Dir. De Hugh Hudson, Com Ian Charleson, Nigel Havers, Ben Cross, Ian Holm.

Desde as primeiras imagens – o grupo de atletas correndo na praia, ao som da trilha de Vangelis –, esse filme rapidamente se firmou no imaginário coletivo e até ganhou o Oscar de melhor filme, mas não o de direção, que, naquele ano, foi para o Warren Beatty de Reds. Dois atletas, um missionário católico que corre pela glória de Deus e um novo-rico judeu que tenta impressionar a seletiva elite de Cambridge, participam da primeira Olimpíada da era moderna, em Paris, 1924. Na verdade, e mesmo com objetivos distintos, cada um deles está testando seus limites e, dessa forma, realizam o ideal olímpico que o lendário Marquês de Coubertin tinha em mente ao recuperar o projeto histórico da Olimpíada grega. Além de melhor filme, recebeu também os Oscars de trilha, roteiro original (Colin Welland) e figurinos (Milena Canonero). Belíssimo.

Telecine Cult, 18 H. Reprise, Colorido, 123 Min.

VEJA TAMBÉM

Se Eu Fosse Você

(Brasil, 1986.) Dir. de Daniel Filho, com Tony Ramos, Glória Pires.

Comédia que bateu recordes de público (e é realmente muito engraçada). Casal troca de corpos, o que faz com que cada um viva a experiência de ser o outro. Glória e Ramos são ótimos – alguma dúvida?

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 108 Min.

Amor, Plástico e Barulho

(Brasil, 1986.) Dir. de Renata Pinheiro, com Maeve Jin Kins, Rodrigo, Garcia, Nash Laila, Leo Pyrata.

Bastidores da cena musical, por meio da história de dançarina que sonha ser cantora brega. Renata e o corroteirista Sérgio Oliveira assinam Açúcar, na Première Brasil do Rio.

Canal Brasil, 1H50. Reprise., Colorido, 85 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

COMÉDIA

Uma Família de Dois

Um solteirão tem sua vida mudada após a chegada inesperada de sua filha. No entanto, as coisas ganham contornos dramáticos quando a mãe retorna.

Google Play, 2017, 118 min.

DRAMA

Deus da Carnificina

Passado em apenas um ambiente, este drama de Polanski acompanha a discussão entre dois casais que tentam resolver um problema de seus filhos.

Telecine Play, 2012, 79 min.

SUSPENSE

Bata Antes de Entrar

Sozinho durante um fim de semana, Keanu Reeves vê sua vida entrar em colapso após oferecer abrigo a duas mulheres sedutoras durante um temporal.

NETFLIX, 2015, 99 min.

Matheus Mans

DVD

Jamie Foxx faz policial que descobre a corrupção dos colegas. Seu filho é sequestrado por um magnata do jogo e agora ele só tem uma noite para encontrar o garoto e fugir às armadilhas dentro da própria polícia. Foxx sempre faz a diferença. É um ator poderoso.

Crianças

AVENTURA

A Montanha Enfeitiçada

Dwayne Johnson, ex-The Rock, faz motorista de táxi que acompanha dois adolescentes com superpoderes numa viagem ao deserto de Nevada. Do trio, depende a salvação da Terra.

WARNER, 23H30. Colorido, 98 min.