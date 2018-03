Chamas da Vingança

Man On Fire. (Eua, 2004.) Dir. de Tony Scott, com Denzel Washington, Dakota Fanning.

Na sequência do êxito internacional de Cidade de Deus, o diretor de fotografia César Charlone foi cooptado por Hollywood e assinou as imagens do vigoroso thriller que Tony Scott, o irmão mais talentoso de Ridley, fez no México. Denzel Washington é o ex-agente da CIA contratado como segurança da filha de um milionário. A garota é sequestrada e ele a busca no submundo da Cidade do México. Faz descobertas assombrosas. Durante todo o tempo, carrega uma bala – para um tiro decisivo. Ele vem como uma poderosa descarga emocional. Tony precisou morrer – matou-se – para que em seu necrológio até a revista Cahiers du Cinéma o reconhecesse como mestre de ação. Charlone reclamou da falta de liberdade. Disse que o próprio Tony controlava a imagem de Chamas de Vingança. O que ele queria era o seu estilo em City of God. Esse vigor está também em Feito na América, outra fotografia de Charlone.

FX, 20H05. Reprise, Colorido, 146 min.

Bonequinha de Luxo

Breakfast At Tiffany’s. (Eua, 1961.) Dir. de Blake Edwards, com Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal.

Audrey namorando os diamantes da Tiffany’s, na Quinta Avenida de Nova York. Moon River na trilha. Existem filmes mágicos. Esse é um deles, talvez um dos maiores.

Telecine Cult, 14 H. Reprise, Colorido, 111 min.

As Mães de Chico Xavier

(Brasil, 2011.) Dir. de Glauber Filho e Halder Gomes, com Herson Capri, Caio Blat, Tainá Müller, Via Negromonte.

As vidas de três mulheres são modificadas pelo conforto do médium. O filme também passa no Canal Brasil (10h05), e o canal brasileiro exibe Chico Xavier – O Filme, às 22 h.

FOX, 18H15. Reprise, Colorido, 108 Min.

Streaming

COMÉDIA

Ted

Comédia de humor negro e politicamente incorreto, Ted mostra a vida desregrada do ursinho desbocado Ted com o seu amigo humano, Mark Wahlberg. Com Mila Kunis e direção de Seth MacFarlane.

NETFLIX, 2012, 106 min.

DOCUMENTÁRIO

Shorebreak

Mostra de perto o estilo de vida de Clark Little, um surfista que é sucesso mundial com suas fotos no Instagram.

NOW, 2017, 58 min.

DRAMA

O Vale do Amor

O filho único de um casal divorciado se mata. Na carta de suicídio, há apenas um pedido: que eles façam um viagem para a Califórnia. Com Gérard Depardieu e Isabelle Huppert.

Telecine Play, 2015, 92 min.

Matheus Mans

DVD

A série da Illumination Entertainment tornou-se favorita do público de todo o mundo e, no Brasil, especialmente, o Malvado Favorito e seus asseclas Minions bateram recordes de faturamento. Quatro filmes, montes de extras. E o charme dos amarelinhos, claro.

Crianças

ANIMAÇÃO

Bob Esponja – Um Herói Fora d’Água

Bob Esponja une-se ao inimigo Plankton para derrotar pirata que se apossou de segredo do fundo do mar e agora ameaça com destruição.

FOX, 10H35. Reprise, Colorido, 92 min.