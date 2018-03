Filmes na TV

Troia

Troy. (EUA, 2004.) Dir. de Wolfgang Petersen, com Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger, Orlando Bloom, Brian Cox, Julie Christie, Peter O’toole, Saffron Burrows.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baseada no poema épico de Homero – A Ilíada –, essa superprodução de Hollywood romantiza como a impulsividade do príncipe Páris, apaixonando-se por Helena e sequestrando a mulher do rei Menelau, deu origem a uma guerra que durou dez anos e ficou famosa por toda a Antiguidade. Para o alemão Petersen, a trama oferece a oportunidade de criar cenas de massas e grandes combates. Nos duelos de espadas, a câmera coloca o público no meio da ação, com um realismo poucas vezes visto. Tudo converge para o embate entre Aquiles e Heitor, interpretados por Brad Pitt e Eric Bana. É um filme grande, não um grande filme, mas vai ser difícil desgrudar o olho com tanta gente carismática em cena, incluindo veteranos como Peter O’Toole e Julie Christie.

Warner, 0h31. Reprise, colorido, 163 min.

VEJA TAMBÉM

Sangue Azul

(Brasil, 2015.) Dir. de Lírio Ferreira, com Daniel De Oliveira, Carol Abras, Matheus Nachtergaele, Milhem Cortaz.

Separado pela mãe, que temia um relacionamento incestuoso, casal de irmãos volta a se encontrar na paradisíaca Fernando de Noronha. Parece muito forte, mas é só fachada.

Telecine Cult, 18h05. Reprise, colorido, 120 min.

Os Filhos de Katie Elder

The Sons Of Katie Elder. (EUA, 1965.) Dir. de Henry Hathaway, com John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, George Kennedy.

John Wayne volta para casa e reúne os irmãos para vingar a morte da mãe. Um dos melhores westerns do especialista Hathaway.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 122 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

MUSICAL

La La Land

La La Land – Cantando Canções conta os encontros e desencontros de um casal em Los Angeles em meio a belíssimas canções e uma história que emociona.

Telecine Play, 2016, 122 min.

DRAMA

Beleza Americana

Clássico inquestionável, Beleza Americana mostra como as pessoas estão além dos rótulos que as acompanham. Com Kevin Spacey.

Netflix, 1999, 121 min.

COMÉDIA

O Grande Lebowski

Dos irmãos Coen, O Grande Lebowski conta a história de um homem que fará de tudo para recuperar seu tapete, danificado por um grupo de mercenários. Faz chorar de rir.

Itunes, 1998, 119 min.

DVD

30 Dias De Noite

EUA, 2007. Dir. de David Slade.

Cidadezinha do Alasca fica em noite perpétua durante 30 dias, no inverno. E é nesse período que os vampiros atacam. O xerife Josh Hartnett lidera a resistência e o filme tem uma pegada pop muito forte. Nenhuma surpresa – baseia-se numa HQ famosa.

Crianças

INFANTIL

Aventuras com Tio Maneco

Flávio Migliaccio dirige e interpreta a história do tio que arrasta os sobrinhos em movimentadas aventuras. Com Odete Lara, o longa de 1971 tem charme.

Canal Brasil, 9h50. Colorido, 100 min.