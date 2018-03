Filmes na TV

A Caça

Jagten/The Hunt. (Suécia, 2013.) Dir. de Thomas Vinterberg, com Mads Mikkelsen.

Carolina Jabor está lançando na Première Brasil, do Festival do Rio, seu novo longa – Aos Teus Olhos, com Daniel de Oliveira, é sobre professor de natação acusado de abusar de seu jovem aluno. Não há como não pensar no filme do dinamarquês Vinterberg que passa hoje na TV paga. É sobre professor de jardim de infância acusado de abusar de menina na escola. A garotinha angelical conta a outra professora que ele lhe mostrou as partes íntimas. O caso repercute e o cara é moralmente condenado antes que a investigação avance. Tachado de pedófilo, sua vida é destruída, mas ele não desiste de provar que é inocente. O filme é muito forte e Mads Mikkelsen é excepcional no papel. Ele recebeu o prêmio de ator em Cannes. Cada vez mais internacional, admitiu publicamente que seu sucesso na TV americana, na série Hannibal é consequência de A Caça. Veja para conferir a veracidade da autocrítica do próprio Mikkelsen.

Telecine Cult, 17h40. Reprise, colorido.

Cidade de Deus

(Brasil, 2002.) Dir. de Fernando Meirelles, com Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Matheus Nachtergaele, Alice Braga.

Dois garotos da favela seguem trajetórias diversas, e um deles vira poderoso traficante. O longa que Meirelles adaptou do livro de Paulo Lins é um marco do cinema brasileiro.

FX, 19h50. Reprise, colorido, 135 min.

Melhor É Impossível

As Good As It Gets. (EUA, 1997.) Dir. de James L. Brooks, com Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr.

Completam-se 20 anos dos Oscars de Nicholson e Helen. Um filmaço sobre misantropo que rompe seu isolamento graças a seu vizinho gay e uma atraente garçonete.

TCM, 23h57. Reprise, colorido, 139 min.

Streaming

DRAMA

Nossas Noites

Com Robert Redford e Jane Fonda, Nossas Noites conta a história de vizinhos idosos que se aproximam para espantar a solidão. Belíssimo.

Netflix, 2017, 103 min.

CLÁSSICO

Curtindo a Vida Adoidado

O popular Ferris Bueller está no último ano da escola e quer faltar à aula para aproveitar o dia ao lado da namorada e do melhor amigo. Só que ele não consegue convencer o diretor da escola.

Telecine Play, 1986, 103 min.

COMÉDIA

Perdidos em Paris

Uma bibliotecária canadense viaja a Paris para encontrar uma tia distante, interpretada pela ótima Emmanuelle Riva.

Itunes, 2017, 82 min.

DVD

GARRAS AMARELAS

EUA, 1942. Dir. de John Huston.

No ano seguinte de seu clássico Relíquia Macabra, Huston dirigiu essa outra aventura com Humphrey Bogart. Condenado por um tribunal marcial, ele resolve ir lutar na China, mas se envolve, no barco, numa intriga internacional com Mary Astor. Será traidora, espiã do Japão?

Crianças

ANIMAÇÃO

Gato de Botas

A história do personagem antes do seu encontro com Shrek. Com Humpty Dumpty e a gatinha Kitty, ele bola plano para roubar.... a pata dos ovos de ouro.

FOX, 17h45. Colorido, 90 min.