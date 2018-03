Onze Homens e Um Segredo

Ocean’s Eleven. (Eua, 2001.) Dir. de Steven Soderbergh, com Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Elliott Gould.

Há quatro anos, o diretor Soderbergh anunciou que estava deixando de fazer filmes, por incompatibilidade com a Hollywood atual. Mas ele voltou atrás e está com filme novo no Festival do Rio, Roubo em Família. Numa entrevista por telefone, Soderbergh explicou que conseguiu nova forma de ter liberdade e que adorou o roteiro. Roubo em Família é sobre gente que tem de aprender a roubar. Onze Homens, remake de um velho filme de Lewis Milestone com Frank Sinatra e seus amigos, é sobre ladrões profissionais. Só o fato de o filme se passar em Las Vegas já revela muita coisa – gente que vive num universo de mentira. Astros e estrelas. Na sequência, Soderbergh fez Doze Homens e Outro Segredo. A emissora salta esse e exibe depois Treze Homens e Um Novo Segredo. É um duplo bem divertido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

WARNER, 18H09. Reprise, Colorido, 116 min.

VEJA TAMBÉM

Jovens, Loucos e Mais Rebeldes

Everybody Wants Some! (Eua, 2016.) Dir. de Richards Linklater, com Blake Jenner, Tyler Hoechlin, Ryan Guzmán.

Estudantes que integram equipe de beisebol da faculdade levam a vida na farra. Mais rock’n’roll, impossível. Ótimo filme, grande trilha.

Telecine Cult, 17H55. Reprise, Colorido, 117 min.

Coração de Cavaleiro

A Knight’s Tale. (Eua, 2001.) Dir. de Brian Helgeland, com Heath Ledger, Shanyn Sossoman, Paul Bettany.

Escudeiro de um cavaleiro passa-se por ele na liça. Vira campeão e ainda tem sua história celebrada pelo escritor Geoffrey Chaucer. Uma bela fantasia.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 169 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

Jogo Perigoso

Uma brincadeira sexual dá errado e uma mulher fica acorrentada na cama de uma casa de campo. Sozinha, ela precisará enfrentar verdadeiros pesadelos.

NETFLIX, 2017, 103 MIN.

DRAMA

Ma Ma

Magda descobre que está grávida e com câncer de mama. Com a ajuda de um novo amor e do seu filho mais velho, ela tenta encarar o tratamento com otimismo e perseverança.

Telecine Play, 2015, 111 min.

SUSPENSE

O Penhasco

Um homem vai para as Ilhas Canárias atrás de sua irmã, que teria se matado em um culto que promoveu um suicídio em massa.

Vivo Play, 2017, 99 min.

Matheus Mans

DVD

A bela adaptação do livro de Joseph Joffo por Christian Duguay mostra como dois irmãos judeus conseguiram sobreviver na França ocupada pelos nazistas. Isso não teria sido possível sem uma corrente de solidariedade. Com Patrick Bruel e Elsa Zylberstein.

Crianças

FANTASIA

Piratas do Caribe – Navegando em Águas Misteriosas

Penélope Cruz ajuda a incrementar essa aventura do pirata Jack Sparrow em busca da

fonte da juventude.

Telecine Pipoca, 15H30. Colorido., 136 min.