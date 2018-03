Filmes na TV

Embriagado de Amor

Punch-Drunk Love. (EUA, 2002.) Dir. de Paul Thomas Anderson, com Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Luis Guzman.

Autor de dois grandes filmes em que a questão do sexo era visceral – BoogieNights/Prazer Sem Limites e Magnólia –, Paul Thomas Anderson voltou ao tema no cartaz de hoje da TV paga, que oferece a Adam Sandler um grande papel dramático. Ele faz um pequeno empresário que se ressente da criação rígida, numa família de mulheres. Num momento de fraqueza, ou distração, recorre a um serviço de sexo por telefone, e sua vida vira um pesadelo. É perseguido por criminosos que se apropriam de seu cartão de crédito, e ainda surge uma mulher misteriosa, que pode ou não ter ligação com o incidente. O filme integrou a seleção de Cannes e havia a expectativa de que Sandler, que está excepcional, ganhasse o prêmio de melhor ator, o que não ocorreu. A história de Sandler poderia ter sido outra, se Cannes lhe tivesse feito justiça.

TCM, 20h23. Reprise, colorido, 95 min.

A Cor do Seu Destino

(Brasil, 1986.) Dir. de Jorge Durán, com Guilherme Fontes, Júlia Lemmertz, Norma Bengell, Andréa Beltrão.

Cineasta brasileiro de ascendência chilena, Durán conta a história de um adolescente no Rio e assombrado pela violência da ditadura de Pinochet. Um filme muito premiado, na época.

Canal Brasil, 19h45. Reprise, colorido, 104 min.

Olga

(Brasil, 2004.) Dir. de Jayme Monjardim, com Camila Morgado, Caco Ciocler, Fernanda Montenegro.

Baseada no livro de Fernando Morais, a história da militante comunista Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, que foi entregue pela polícia de Vargas aos nazistas.

Canal Brasil, 22 horas. Reprise, colorido, 141 min.

Streaming

TERROR

Amaldiçoado

Acusado de assassinato, Daniel Radcliffe desperta uma manhã com chifres na cabeça e as pessoas passam a lhe confessar seus pecados.

Netflix, 2013, 119 min.

DRAMA

Uma Mente Brilhante

John Nash desenvolveu um teorema matemático que mostrou a todos sua genialidade. Diagnosticado como esquizofrênico, ele travou uma enorme batalha para ter uma vida o mais normal possível. Com Russell Crowe.

Telecine Play, 2001, 133 min.

COMÉDIA

Na Cama com Victoria

Uma advogada criminal entra numa espiral de acontecimentos após se envolver com um ex-réu. Bom filme.

NOW, 2017, 97 min.

DVD

A 23 Passos Da Rua Baker

EUA, 1956. Dir. de Henry Hathaway.

Van Johnson faz dramaturgo cego que ouve, por acaso, uma conversa sobre sequestro. Ninguém acredita nele, mas o herói, determinado – e apesar de suas limitações –, resolve investigar. No western, no filme de gângsteres, no suspense, Hathaway foi sempre grande.

Crianças

FANTASIA

O Inventor de Jogos

Garoto ligado em jogos de tabuleiro é atraído para o mundo virtual e enfrenta inventor que sonha destruir a cidade planejada pelo avô do protagonista. Com Tom Cavanagh e Joseph Fiennes.

Telecine Fun, 12h55. Colorido, 111 min.