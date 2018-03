O Vale do Amor

La Vallée De L’amour. (Bélgica/França, 2015.) Dir. de Guillaume Nicloux, com Gérard Depardieu, Isabelle Huppert.

Fazia 35 anos que Depardieu e a Huppert não trabalhavam juntos – desde Loulou, de Maurice Pialat, de 1980. O tempo passou, ele ganhou peso, mas não perdeu nada do carisma. Fazem um casal ressentido, amargurado. O filho suicidou-se e, logo na abertura, eles recebem uma mensagem do falecido (como?), pedindo-lhes que o encontrem no Vale da Morte. Trata-se de uma extensão desértica, nos EUA. O casal enfrenta suas diferenças, mas não desperdiça a oportunidade, até como forma de tentar entender o que levou o filho a uma decisão tão radical. A experiência é muito interessante. Depardieu e Isabelle parecem interpretar eles mesmos. A direção não facilita nada para o público – há um genuíno clima de angústia. A culpa dos pais, mas do que, exatamente, são culpados? O nó górdio é o sobrenatural. Você precisa aceitar que o morto... Spoiler! É melhor ver.

Telecine Cult, 22 H. Inédito, Colorido, 91 Min.

Rocky, Um Lutador

Rocky. (Eua, 1976.) Dir. de John G. Avildsen, com Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith.

Oscars de filme e direção para a história do lutador anônimo que enfrenta campeão. A emissora exibe na sequência, às 22h10, o 2, A Revanche, também com Stallone.

PARAMOUNT, 20 H. Reprise, Colorido, 119 Min.

A Rede Social

The Social Network. (Eua, 2010.) Dir. de David Fincher, com Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake.

Uma história sobre amores e amizades traídos. Ou como um nerd de Harvard, Mark Zuckerberg, criou o Facebook após receber o fora da namorada. A invenção foi mesmo dele?

FOX, 0 H. Reprise, Colorido, 120 Min.

Streaming

SÉRIE

The Good Place

Depois de morrer, a egocêntrica Eleanor é enviada por engano ao lado bom do Além. Agora, ela quer ser uma pessoa melhor para continuar lá.

NETFLIX, 2017, 20 min.

DRAMA

O Quarto de Jack

Jack e sua mãe vivem em um pequeno quarto, isolados do mundo. Mantidos em cativeiro por um homem, Joy tenta proteger o filho da terrível realidade que o cerca.

Telecine Play, 2015, 115 min.

DOCUMENTÁRIO

Quem é Primavera das Neves

Faz um panorama da vida de Primavera das Neves, uma tradutora portuguesa que chamou a atenção do cineasta por seu nome.

NOW, 2017, 76 min.

DVD

Superprodução baseada no romance do polonês Henryk Sienkiewicz, sobre a perseguição aos judeus durante o reinado de Nero. O tribuno Taylor tenta proteger sua amada Deborah Kerr do imperador demente. O filme foi planejado por John Huston e tem trilha de Miklos Rosza.

Crianças

AVENTURA

A Rainha de Katwe

Produção da Disney baseada na história real de garota de Uganda cuja vida muda radicalmente quando é apresentada ao xadrez e gosta tanto do jogo que vira campeã mundial.

Telecine Pipoca, 12H35. Colorido, 124 min.