Amnésia

Amnesia. (França, 2015.) Dir. de Barbet Schroeder, com Marthe Keller, Max Riemelt, Bruno Ganz.

Não se confunda com o título. É o mesmo do primeiro longa de Christopher Nolan, um thriller que ficou famoso por ser narrado de trás para frente. Colaborador dos Cahiers du Cinéma, fotógrafo, produtor. Barbet Schroeder irrompeu no cinema francês pós-nouvelle vague. Fez filmes importantes. Teve uma passagem digna por Hollywood. Em Cannes, neste ano, mostrou um documentário excepcional, O Venerável W. O cartaz de hoje da TV paga é ficção. Um jovem, uma mulher madura. Ela, alemã, rejeita até a língua materna por causa da herança nazista. Ele, músico, está mais interessado em viver a vida e ser reconhecido em sua arte. Tudo os distancia, mas eles estão próximos. Em Ibiza, um dos paraísos da Terra, na Espanha. Schroeder sempre inovou na abordagem de grandes temas. Sua meta é tirar o público da zona de conforto ao focar no acerto de contas com o passado.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 96 Min.

A Suprema Felicidade

(Brasil, 2010.) Dir. de Arnaldo Jabor, com Dan Stulbach, Jayme Matarazzo, Marco Nanini, Mariana Lima, Tammy Di Calafiori.

A história de uma família pelos olhos do filho. Jabor foi execrado pela crítica, mas seu filme tem algumas das mais belas cenas do cinema brasileiro. E o elenco? Glorioso!

PARAMOUNT, 18H45. Colorido, 125 min.

2 Filhos de Francisco

(Brasil, 2005). Dir. de Breno Silveira, com Ângelo Antônio, Dira Paes.

A história de Zezé Di Camargo e Luciano. Ou de como o pai deles conseguiu criar a dupla famosa. Breno Silveira filma os melhores novelões do cinema nacional. A versão musical estreia na sexta, 6.

Canal Brasil, 2 H. Reprise, Colorido, 132 min.

Streaming

DRAMA

172 Horas

Um alpinista fica preso com seu braço em uma fenda e, sozinho, precisará lutar pela sua sobrevivência durante mais de cinco dias.

Telecine Play, 2010, 91 min.

COMÉDIA

Romance em Manhattan

Enquanto produz um documentário sobre os relacionamentos modernos em Manhattan, um cineasta trilha um caminho que o leva a uma vida amorosa complexa.

NETFLIX, 2014, 97 min.

NACIONAL

Corpo Elétrico

Um rapaz gay e migrante tenta equilibrar seu cotidiano entre o trabalho e os encontros com outros homens, explorando novos universos.

NOW, 2017, 94 min.

Matheus Mans

DVD

Com a proximidade do Dia das Crianças, a Disney faz ofertas especiais com os clássicos de seu acervo. Uma das preciosidades, repleta de extras, é a animação de Wolfgang Reithermann de 1970. Casal de gatos herda fortuna da dona, mas o mordomo tenta estragar a festa.

Crianças

FANTASIA

Alice Através do Espelho

Tim Burton só produz a sequência da história de Alice. Mia Wasikowska volta ao País das Maravilhas para ajudar o Chapeleiro Maluco, ameaçado pela Rainha Vermelha.

Telecine Pipoca, 15H55. Colorido, 113 min.